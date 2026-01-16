Revelan video de lo que Yeison Jiménez pensaba de Luis Alberto Posada

En redes sociales han revivido declaraciones del cantante Yeison Jiménez sobre lo que pensaba de su colega Luis Alberto Posada pese a sus diferencias antes de su lamentable fallecimiento.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre Luis Alberto Posada?

Luis Alberto Posada asistió al homenaje póstumo a Yeison Jiménez que se le realizó el pasado 14 de enero en el Movistar Arena, donde decidió dedicar emotivas palabras y cantarle al público en honor al caldense.

Sin embargo, protagonizó un incómodo momento luego de que en una de sus interpretaciones lo músicos, al parecer, se molestaran con él, por lo que, el cantante manifestó su inconformidad expresando que sentía que estaban siendo groseros con él.

Debido a que el momento se volvió viral en redes sociales, donde algunos defendieron a los músicos de Yeison Jiménez, otros no tardaron en defender a Luis Alberto Posada.

Tras la situación que generó tensión en el homenaje se dieron a conocer declaraciones del artista sobre su colega, aunque tuvieran algunas diferencias legales que los tenía distanciados.

"Valoro demasiado la huella musical que ha dejado Luis Alberto Posada en este país y a nivel mundial, es un viejo que lo amo, yo canto su música desde niño", dijo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Por qué habían diferencias entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada?

Tiempo atrás Luis Alberto Posada indicó que Yeison Jiménez habría supuestamente saboteado uno de sus conciertos, además de tener algunas diferencias legales sobre sus carreras musicales.

Aunque Yeison Jiménez señaló en su momento que había intentado arreglar las cosas con el artista no obtuvo respuesta.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

Sin embargo, tras la lamentable muerte de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada dejó atrás sus pleitos y resaltó el gran ser humano y cantante que era el intérprete de "La Culpa"; además de destacar lo afectado que estaba con su inesperada partida.