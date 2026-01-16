Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan video de lo que Yeison Jiménez pensaba de Luis Alberto Posada

Se revelaron declaraciones de Yeison Jiménez sobre Luis Alberto Posada pese a sus diferencias antes de su muerte.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yeison jimenez y luis alberto posada

En redes sociales han revivido declaraciones del cantante Yeison Jiménez sobre lo que pensaba de su colega Luis Alberto Posada pese a sus diferencias antes de su lamentable fallecimiento.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre Luis Alberto Posada?

Luis Alberto Posada asistió al homenaje póstumo a Yeison Jiménez que se le realizó el pasado 14 de enero en el Movistar Arena, donde decidió dedicar emotivas palabras y cantarle al público en honor al caldense.

Yeison Jiménez habla de luis alberto posada

Sin embargo, protagonizó un incómodo momento luego de que en una de sus interpretaciones lo músicos, al parecer, se molestaran con él, por lo que, el cantante manifestó su inconformidad expresando que sentía que estaban siendo groseros con él.

Debido a que el momento se volvió viral en redes sociales, donde algunos defendieron a los músicos de Yeison Jiménez, otros no tardaron en defender a Luis Alberto Posada.

Tras la situación que generó tensión en el homenaje se dieron a conocer declaraciones del artista sobre su colega, aunque tuvieran algunas diferencias legales que los tenía distanciados.

"Valoro demasiado la huella musical que ha dejado Luis Alberto Posada en este país y a nivel mundial, es un viejo que lo amo, yo canto su música desde niño", dijo.

¿Por qué habían diferencias entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada?

Tiempo atrás Luis Alberto Posada indicó que Yeison Jiménez habría supuestamente saboteado uno de sus conciertos, además de tener algunas diferencias legales sobre sus carreras musicales.

yeison jimenez lios con luis alberto posada

Aunque Yeison Jiménez señaló en su momento que había intentado arreglar las cosas con el artista no obtuvo respuesta.

Sin embargo, tras la lamentable muerte de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada dejó atrás sus pleitos y resaltó el gran ser humano y cantante que era el intérprete de "La Culpa"; además de destacar lo afectado que estaba con su inesperada partida.

"Para nadie es un secreto que hubo una discrepancia, pero eso no es hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él, la denuncia ya la había terminado porque el parcero es parcero", dijo Luis Alberto Posada en el homenaje.

