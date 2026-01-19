La inesperada reacción de WestCol tras conocerse el embarazo de Manuel QM y Blessd

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd en el mundo artístico confirmó en la tarde del 19 de enero que está a la espera de su primer hijo, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM.

¿Cómo anunció Blessd que se convertirá en papá?

Luego de semanas de rumores en donde se decía que Manuela QM estaría en embarazo el reguetonero paisa decidió confirmar la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Blessd compartió una emotiva fotografía en la que se mostró de espaldas a la cámara mientras Manuela lo abrazaba y sostiene en sus manos la ecografía y unos zapatos de bebé.

Junto a la imagen, el reguetonero compartió un emotivo mensaje en el que dejó claro su felicidad por la llegada de su primer primogenito.

"No tengo cicatrices, ya sané los moretones yo soy un guerrero de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones. ME TRANQUILIZA ME CALMA !! ME RELAJA Y RESPIRO !! Solo Quiero Que Tu Llegues Te Estoy Esperando Hijo Mío", escribió en la descripción de la publicación.

Blessd confirmó el embarazo de su pareja. (AFP / Rodrigo Varela -Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionó WestCol a la noticia del embarazo de Manuela QM y Blessd?

Luego de que se conociera que Manuel QM y Blessd se convertirán en padres, varios creadores de contenido y figuras del entretenimiento reaccionaron al anuncio, siendo WestCol uno de los que más comentarios generó en plataformas digitales.

WestCol, quien es uno de los mejores amigos del reguetonero no ocultó su emoción y felicidad al saber que su colega se convertirá en padre.

Por eso, en un comentario le expresó su alegría y le aseguró que solo le deseaba lo mejor en esta nueva etapa en su vida.

Felicidades mi brother por esta nueva etapa, me siento extremadamente feliz.

¿Qué otras celebridades reaccionaron a la noticia del embarazo de Manuela QM y Blessd?

Como era de esperarse otros artistas del género urbano también se pronunciaron y felicitaron al cantante antioqueño por su buena noticia.

Algunos de los más conocidos fueron Maluma y Ryan Castro, otros grandes exponentes del género urbano, quienes le expresaron mensajes de felicitación a Blessd por la pronta llegada de su hijo.

El bendeciditoooooo.

Asimismo, miles de seguidores del paisa le han estado dejando mensajes de felicitación y buenos deseos, no obstante, algunos le han recordado a su expareja, La Suprema, con quien sostuvo una relación hasta el 2025.

Sin embargo, hasta el momento la influenciadora no se ha pronunciado y por su nueva relación amorosa no parece probable que diga algo al respecto.