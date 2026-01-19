El periodismo deportivo argentino atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido y experimentado periodista deportivo.

¿Cuál fue el periodista deportivo que falleció?

Guillermo Salatino, reconocido periodista especializado en tenis, falleció a sus 80 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis, entidad que destacó su extensa trayectoria ligada a este deporte.

Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo.

El experimentado comunicador había anunciado en 2022 su retiro de los cubrimientos deportivos, sin embargo, no cumplió a esto y se le vio en diferentes eventos como la Copa Davis.

Su última cobertura profesional había sido en las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en noviembre en Bologna, torneo que marcó su despedida definitiva de las canchas como cronista.

Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

¿Qué se sabe del fallecimiento de periodista Guillermo Salatino?

Según ha reportado la prensa internacional, Guillermo Salatino murió a causa de un paro cardíaco previo a una cirugía de cadera que tenía programada.

El periodista había revelado que tendría que someterse a un procedimiento médico que venía aplazando en el último tiempo, sin embargo, no logró llegar a este día.

Guillermo había empezado desde hace tres años su alejamiento progresivo de los torneos deportivos, debido a problemas de salud.

En su momento reveló que convivía con varias afecciones que le dificultaban mantener el ritmo de trabajo que sostuvo durante años en los grandes eventos del circuito.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Equipo de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace aclaración sobre su patrimonio

¿Quién fue Guillermo Salatino en el mundo del periodismo?

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Salatino se formó en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Hincha de Racing, fue padre de tres hijas y abuelo de diez nietos.

Guillermo Salatino dedicó más de cuatro décadas al seguimiento del tenis, especialmente al de los jugadores argentinos en los distintos torneos internacionales.

Antes de ejercer como periodista, fue tenista durante diez años y compitió en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde se consagró campeón en 1968, 1969 y 1970.

Su legado permanece tanto en el periodismo deportivo como en el tenis argentino, donde su nombre seguirá ligado a generaciones de jugadores y colegas.