Equipo de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace aclaración sobre su patrimonio

El equipo de Yeison Jiménez se pronunció para pedir responsabilidad frente a la información y lo que habla del artista tras su fallecimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Equipo de Yeison Jiménez hizo aclaración sobre su patrimonio
Equipo de Yeison Jiménez habló sobre los rumores del patrimonio del artista. (Foto Canal RCN)

Tras el inesperado fallecimiento del cantante Yeison Jiménez han salido supuestas noticias e información entorno a su vida privada y laboral, una de las más habladas en los últimos días fue acerca de su patrimonio.

¿De cuánto era el patrimonio de Yeison Jiménez?

Una de las preguntas más frecuentes en internet sobre Yeison Jiménez tiene que ver con sus negocios y la fortuna que logró construir a lo largo de más de diez años de carrera artística.

En medio de esta curiosidad de fanáticos y personas interesadas, han circulado supuestos datos e información errada en torno a la cifra aproximada del patrimonio que habría dejado el artista manizaleño, así como sobre el alcance real de sus negocios.

Aunque Yeison habló en diferentes entrevistas y pódcast sobre algunas de sus inversiones, como la ganadería, la agricultura, la venta de gorras y el sector inmobiliario, nunca reveló cifras concretas ni datos oficiales sobre sus ingresos.

Ante esta incertidumbre, comenzaron a difundirse montos y cifras exorbitantes sobre la supuesta fortuna que el cantante habría dejado a su esposa e hijos; sin embargo, su equipo se pronunció el pasado 19 de enero para poner fin a los rumores y las especulaciones.

Yeison Jiménez: video inédito de su hijo en el homenaje genera emoción
Equipo de Yeison Jiménez se pronunció ante especulaciones sobre su patrimonio. (Foto AFP)

¿Cuál fue la aclaración que el equipo de Yeison Jiménez hizo sobre su patrimonio?

El equipo del artista a través de sus redes oficiales lanzó un comunicado en el que se refirió a la ola de especulaciones sobre el patrimonio de Yeison Jiménez.

Desde nuestro equipo hacemos un llamado respetuoso y firme a los medios de comunicación y generadores de contenido para actuar con responsabilidad frente a la información que se ha venido publicando sobre el patrimonio de Yeison Jiménez.

Aunque reconocen el interés público que hay tras el fallecimiento del artista, recalcaron la importancia de priorizar el criterio profesional y la sensibilidad humana, especialmente en un contexto tan delicado.

Precisamente, hicieron énfasis en el momento de dolor que atraviesan sus familiares y seres queridos, quienes se han visto afectados con todas las especulaciones y datos sin sustento que han salido. La prioridad, insistieron, debe ser el respeto y la dignidad de una familia que merece vivir este momento en paz.

Asimismo, el equipo de Yeison fue enfático en que cualquier información oficial relacionada con el tema será comunicada únicamente a través de canales autorizados y agradeció la comprensión, el acompañamiento y la responsabilidad de quienes han seguido de cerca la carrera y el legado del artista.

La prioridad en este momento debe ser el respeto, la prudencia y el cuidado de una familia que merece atravesar esta etapa en paz y con dignidad.

¿Cuándo será el concierto que Yeison Jiménez tenía programado en El Campín?

Yeison Jiménez tenía muchos sueños para este 2026, uno de los más grandes y retadores era volver a hacer un 'sold out' en el estadio El Campín de Bogotá, para esto había anunciado en El Megaland su segunda fecha para el 28 de marzo.

Tras su fallecimiento muchos de sus fanáticos se preguntaron qué pasaría con este concierto que el artista ya tenía casi vendido en su totalidad.

Recientemente, su equipo confirmó que este concierto se llevará a cabo a modo de homenaje y fiel al sueño del artista con la presentación de varios artistas nacionales e internacionales y también con un acto con la agrupación del artista. La fecha para 'Mi Promesa Tour 2.0.' en el Campín se adelantó para el 31 de enero.

Yeison Jiménez tenía tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.
Yeison Jiménez tendrá su 'Mi Promesa Tour 2.0.' el próximo 31 de enero. (Foto Canal RCN)
