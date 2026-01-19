Jhonny Rivera habría respondido a Giovanny Ayala tras polémica por Yeison Jiménez: "Se pegan"

El cantante Giovanny Ayala ha estado en el centro de la polémica en los últimos días luego de unas declaraciones tras la muerte de Yeison Jiménez y el homenaje que se le realizó en el Movistar Arena.

¿Jhonny Rivera le contestó a Giovanny Ayala por comentarios tras la muerte de Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala brilló por su ausencia en todos los homenajes póstumos que le realizaron al cantante de Manizales sus familiares y equipo de trabajo.

Sin embargo, la polémica surgió cuando el cantante llanero hizo unas polémicas declaraciones en sus redes sociales en donde catalogó el homenaje póstumo del Movistar Arena como un "circo".

Además, porque Giovanny arremetió contra varios de sus colegas, asegurando que habían mostrado actitudes inapropiadas y otros buscaban protagonismo en este momento tan difícil para la familia del artista.

Estas declaraciones han provocado opiniones divididas entre las personas y cantantes del género popular, precisamente, uno de los pioneros se pronunció recientemente, el cantante Jhonny Rivera.

Jhonny Rivera habría lanzado pulla a Giovanny Ayala. (Fotos Canal RCN)

¿Jhonny Rivera habría lanzado pulla a Giovanny Ayala?

El cantante Jhonny Rivera en su momento alzó la voz en sus redes sociales para pedir respeto por el momento que atravesaba la familia de Yeison y defendió a sus colegas asegurando que todos habían aportado su granito para darle un gran homenaje de despedida a Yeison.

Sin embargo, recientemente el artista compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde dejó una indirecta.

“¿Dónde están los que se pegan hasta para un velorio?”

Jhonny hacía referencia a los comentarios que en su momento hizo Giovanny Ayala sobre sus supuestos colegas que habían ido al homenaje de Yeison Jiménez por figurar o llamar la atención.

Aunque el pereirano no colocó nombres puntuales, en redes sociales múltiples internautas empezaron a asociarlo con Giovanny Ayala por sus comentarios.

¿Por qué Giovanny Ayala no fue a los homenajes de Yeison Jiménez?

El cantante Giovanny Ayala ha estado en el centro de la polémica por sus comentarios y declaraciones, y por eso, varios cantantes del género le han respondido.

Sin embargo, el llanero en su momento explicó que su problema no fue con Yeison porque era alguien al que admiraba y en su momento le había dado la mano en sus inicios.

Giovanny aseguró que sus diferencias eran con varios de sus colegas y más tras lo que supuestamente había pasado en los homenajes del cantante Darío Gómez, en donde según él varios fueron por darse protagonismo.