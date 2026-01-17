Influencer quedó ciega de un ojo tras una grave infección por un parásito en la playa

El testimonio de una influencer se volvió viral en redes sociales luego de revelar cómo una infección ocular poco común le hizo perder la visión de uno de sus ojos. Lo que comenzó como una molestia aparentemente pasajera terminó convirtiéndose en una experiencia médica extrema.

La historia ha generado alerta entre miles de usuarios, especialmente entre quienes utilizan lentes de contacto de manera habitual, debido a los riesgos que implica su uso en entornos con agua.

¿Quién es la creadora de contenido que perdió la vista?

La protagonista es Vivian Nosovitsky, creadora de contenido y fitness coach, conocida en redes sociales por compartir su estilo de vida activo, viajes y rutinas de entrenamiento. Actualmente reside en Sayulita, Nayarit, una zona costera de México, desde donde decidió relatar públicamente el proceso que enfrentó tras perder la visión de su ojo derecho.

Fue a través de TikTok donde Vivian comenzó a contar lo sucedido, con el objetivo de advertir a sus seguidores sobre una práctica que muchos consideran inofensiva: usar lentes de contacto en la playa. Su testimonio rápidamente se viralizó y acumuló miles de reproducciones y comentarios de personas sorprendidas por la gravedad del caso.

Según explicó, todo ocurrió alrededor de las tres de la madrugada, cuando se encontraba descansando tras haber pasado el día en la playa. De manera repentina, despertó con un dolor intenso en el ojo derecho. En un primer momento pensó que se trataba de una simple irritación, producto del cansancio o de la arena, por lo que intentó volver a dormir esperando que la molestia desapareciera.

Sin embargo, el dolor no solo no cedió, sino que se intensificó con el paso de las horas.

Vivian Nosovitsky perdió la visión por usar lentes de contacto en la playa. (Foto IA)

¿Cómo perdió la vista de uno de sus ojos?

Después de varios días sin notar mejoría, Vivian decidió acudir a un hospital. Allí recibió un primer diagnóstico: una úlcera en el ojo. Los médicos le recetaron gotas oftálmicas y le indicaron continuar el tratamiento en casa, pero lejos de mejorar, la situación empeoró de forma alarmante.

Con el paso de los días, su ojo comenzó a cambiar de color hasta adquirir un tono grisáceo. “Mi ojo se estaba poniendo gris. Sabía que algo andaba muy mal”, relató. El dolor se volvió insoportable y la sensibilidad a la luz aumentó drásticamente, al punto de no poder tolerar ni el brillo más leve. Vivian tuvo que usar lentes de sol incluso dentro de su casa y permanecer en espacios completamente oscuros.

Ante la gravedad del cuadro, fue trasladada de urgencia a otra ciudad hasta llegar a Querétaro, donde un hospital especializado en oftalmología le realizó estudios más profundos. Fue allí donde recibió el diagnóstico definitivo: queratitis por Acanthamoeba, una infección extremadamente rara y agresiva causada por un parásito que habita en el agua y el suelo.

Vivian Nosovitsky perdió la visión por un parásito de la playa. (Foto IA)

Los médicos explicaron que este microorganismo puede ingresar al ojo a través de pequeñas lesiones en la córnea, algo común en personas que usan lentes de contacto. En el caso de Vivian, el parásito habría entrado por el contacto con agua mientras llevaba puestos los lentes, una práctica de alto riesgo en playas, albercas o incluso al lavarlos con agua corriente.

A pesar de someterse a un tratamiento intenso, que incluía la aplicación de gotas cada hora —incluso durante la noche— y semanas de encierro en oscuridad total, los especialistas no lograron salvar la visión de su ojo afectado. Vivian describió el dolor como una sensación constante de “cristales y cuchillos clavándose en el ojo”.

Hoy, la influencer utiliza su experiencia como advertencia. Insiste en la importancia de mantener una higiene estricta, no lavar los lentes con agua de la llave y, sobre todo, evitar usarlos en la playa, el mar o cualquier entorno acuático.