Falleció actriz de Nickelodeon tras trágico accidente vial en Nueva York

La industria del entretenimiento internacional atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte de una recordada actriz que hizo parte de la programación infantil de Nickelodeon.

El hecho ocurrió en Nueva York y ha generado conmoción tanto por la forma en la que sucedió como por la corta edad de la intérprete, cuyo nombre volvió a ser tendencia entre quienes crecieron viendo sus producciones.

La tragedia se registró en la madrugada del viernes 16 de enero de 2026, cuando la actriz fue víctima de un grave accidente de tránsito en el distrito de Brooklyn. Las autoridades confirmaron que el caso está siendo investigado como un atropello con fuga, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

¿Quién es la actriz de Nickelodeon que falleció?

Se trata de Kianna Underwood, actriz estadounidense de 33 años que alcanzó reconocimiento internacional a finales de los años noventa y comienzos de los 2000 gracias a su participación en producciones infantiles de Nickelodeon.

Underwood inició su carrera artística desde muy joven y logró consolidarse como una figura querida por el público infantil. Su paso por la televisión marcó a toda una generación que creció con los programas del canal, convirtiéndola en un rostro familiar dentro del entretenimiento juvenil de la época.

Aunque con el paso de los años mantuvo un perfil más discreto, su legado en la pantalla siguió siendo recordado por los seguidores de las series en las que participó.

¿Cuál fue la causa de muerte de Kianna Underwood?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Kianna Underwood perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo mientras cruzaba una intersección en el barrio de Brownsville, en Brooklyn. El accidente ocurrió alrededor de las 6:40 de la mañana, cuando la actriz se encontraba dentro del paso peatonal.

Según la información entregada por las autoridades, un automóvil la 3mbistió y, lejos de detenerse, continuó su marcha, arrastrándola varios metros. Posteriormente, un segundo vehículo también la impactó mientras ella permanecía tendida sobre la vía. Ambos conductores huyeron del lugar sin prestar ayuda y hasta el momento no han sido identificados.

Los servicios de emergencia acudieron tras múltiples llamadas al 911, pero al llegar al sitio solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz debido a la gravedad de las lesiones sufridas, principalmente en la cabeza y el torso. La policía calificó el hecho como un caso grave de atropell0 con fuga y aseguró que la investigación continúa abierta.

Falleció Kianna Underwood en accidente vial en Brooklyn. (Foto IA)

¿En qué producciones participó Kianna Underwood?

Kianna Underwood es recordada principalmente por su participación en All That, uno de los programas de comedia más emblemáticos de Nickelodeon, donde formó parte del elenco en la década de los 2000. Este espacio fue una plataforma clave para varias figuras que luego consolidaron carreras exitosas en la industria del entretenimiento.

Además, prestó su voz en la serie animada Little Bill, donde interpretó a Fuchsia Glover, personaje que apareció en varios episodios y se convirtió en parte fundamental del universo de la producción. Su trabajo en esta serie la posicionó como una presencia constante en la televisión infantil durante varios años.

Más allá de Nickelodeon, Underwood también incursionó en el cine independiente y el teatro musical. Participó en proyectos cinematográficos y formó parte de giras teatrales de reconocidos musicales, demostrando su versatilidad artística y su interés por mantenerse vinculada a las artes escénicas.