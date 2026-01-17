¡Luto en la música! Falleció un recordado músico y escritor colombiano.

La cultura colombiana atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de uno de sus más grandes referentes intelectuales y musicales.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

La noticia ha generado múltiples reacciones en el ámbito artístico, académico y cultural, donde su nombre es sinónimo de sensibilidad y compromiso con la memoria de los pueblos.

El ícono dejó una huella que trascendió los escenarios y los libros, convirtiéndose en una figura clave para entender la relación entre la música, la investigación y el pensamiento crítico en Colombia.

¿Quién es el recordado músico que falleció?

Se trata de Guillermo Rendón García, compositor, director de orquesta, escritor, docente e investigador, quien murió este viernes 16 de enero a los 90 años. Su trayectoria abarcó más de seis décadas dedicadas al estudio, la creación y la enseñanza de la música, así como a la reflexión sobre el arte como herramienta de transformación social.

Guillermo Rendón falleció el 16 de enero a los 90 años. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria revela lo que le confesó la esposa de Yeison Jiménez: “No voy a poder con esto”

Nacido en Manizales el 25 de marzo de 1935, Rendón tuvo su primer acercamiento a la música gracias a su padre, quien le enseñó a tocar guitarra. Ese interés inicial lo llevó a formarse en el Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas, donde comenzó a forjar una carrera que más tarde alcanzaría proyección internacional.

Su formación académica se consolidó fuera del país. Estudió en Argentina y Brasil, y posteriormente viajó a Alemania, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Etnográficas en la Universidad Humboldt de Berlín en 1971. Esta combinación entre música y ciencias sociales marcó de manera definitiva su obra y su pensamiento.

A lo largo de su vida, Guillermo Rendón García produjo más de 100 composiciones musicales y cerca de 25 libros dedicados al arte, la música y la cultura indígena. Entre sus obras más reconocidas se encuentran El ciclo del exilio, Pentamorfosis en marrón y argenta, Jardín de los dioses y su Sonata para violín y piano, reflejando su profundo interés por las raíces culturales latinoamericanas.

Además de su labor como compositor, fue director invitado de importantes orquestas en Colombia y Europa, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Orquesta de Cámara de Caldas, así como agrupaciones en Alemania, Suiza y la entonces Checoslovaquia.

La causa de muerte de Guillermo Rendón no ha sido revelado. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz entrevista de mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez: ¿Fueron pareja?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa específica del fallecimiento del maestro Guillermo Rendón García. Su muerte fue confirmada por entidades culturales y académicas, que destacaron que el compositor partió a los 90 años, tras una vida dedicada plenamente a la creación y al conocimiento.

El Banco de la República lamentó su fallecimiento a través de un comunicado oficial, en el que resaltó la importancia de su legado intelectual y artístico para el país. La entidad recordó palabras del propio Rendón, en las que reflexionaba sobre su obra y su proceso creativo, señalando que su música estaba profundamente marcada por su entorno, su formación y su concepción del mundo.