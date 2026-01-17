¡Luto en la música! Falleció un recordado músico y escritor colombiano
Reconocido músico falleció a los 90 años, dejando un legado clave en la música, la academia y la cultura colombiana.
La cultura colombiana atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de uno de sus más grandes referentes intelectuales y musicales.
La noticia ha generado múltiples reacciones en el ámbito artístico, académico y cultural, donde su nombre es sinónimo de sensibilidad y compromiso con la memoria de los pueblos.
El ícono dejó una huella que trascendió los escenarios y los libros, convirtiéndose en una figura clave para entender la relación entre la música, la investigación y el pensamiento crítico en Colombia.
¿Quién es el recordado músico que falleció?
Se trata de Guillermo Rendón García, compositor, director de orquesta, escritor, docente e investigador, quien murió este viernes 16 de enero a los 90 años. Su trayectoria abarcó más de seis décadas dedicadas al estudio, la creación y la enseñanza de la música, así como a la reflexión sobre el arte como herramienta de transformación social.
Nacido en Manizales el 25 de marzo de 1935, Rendón tuvo su primer acercamiento a la música gracias a su padre, quien le enseñó a tocar guitarra. Ese interés inicial lo llevó a formarse en el Conservatorio de Música de la Universidad de Caldas, donde comenzó a forjar una carrera que más tarde alcanzaría proyección internacional.
Su formación académica se consolidó fuera del país. Estudió en Argentina y Brasil, y posteriormente viajó a Alemania, donde obtuvo un doctorado en Ciencias Etnográficas en la Universidad Humboldt de Berlín en 1971. Esta combinación entre música y ciencias sociales marcó de manera definitiva su obra y su pensamiento.
A lo largo de su vida, Guillermo Rendón García produjo más de 100 composiciones musicales y cerca de 25 libros dedicados al arte, la música y la cultura indígena. Entre sus obras más reconocidas se encuentran El ciclo del exilio, Pentamorfosis en marrón y argenta, Jardín de los dioses y su Sonata para violín y piano, reflejando su profundo interés por las raíces culturales latinoamericanas.
Además de su labor como compositor, fue director invitado de importantes orquestas en Colombia y Europa, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Orquesta de Cámara de Caldas, así como agrupaciones en Alemania, Suiza y la entonces Checoslovaquia.
¿Cuál fue la causa de su muerte?
Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa específica del fallecimiento del maestro Guillermo Rendón García. Su muerte fue confirmada por entidades culturales y académicas, que destacaron que el compositor partió a los 90 años, tras una vida dedicada plenamente a la creación y al conocimiento.
El Banco de la República lamentó su fallecimiento a través de un comunicado oficial, en el que resaltó la importancia de su legado intelectual y artístico para el país. La entidad recordó palabras del propio Rendón, en las que reflexionaba sobre su obra y su proceso creativo, señalando que su música estaba profundamente marcada por su entorno, su formación y su concepción del mundo.