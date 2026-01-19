Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

En las últimas semanas, varios televidentes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han presentado las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, El Jefe de La casa de los famosos Colombia ha sido crítico y selectivo frente a los comportamientos que cada celebridad ha tenido y, también, acerca de las estrategias que han llevado a cabo dentro de la casa más famosa del país.

Así también, Luisa Cortina se convirtió en la nueva eliminada de la competencia tras la decisión que tomó el público durante las votaciones.

¿Cuál fue la razón por la que Luisa Cortina abandonó La casa de los famosos Colombia?

Desde que Luisa Cortina fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, varios internautas han hecho una serie de comentarios tras algunas diferencias que presentó con algunas celebridades dentro de la competencia.

Recordemos que, durante la gala de eliminación, Luisa vivió momentos de tensión junto a Tebi Bernal, al saber que uno de ellos sería el nuevo en salir de la competencia tras la decisión tomada por el público.

Así fue eliminada Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, Tebi Bernal logró su pase directo a La casa de los famosos Colombia al obtener un puntaje de 6%, mientras que Luisa obtuvo un 4%, cuya decisión hizo que se convirtiera en la primera participante en ser eliminada del programa.

Por el momento, Luisa se ha sentido agradecida por el incondicional apoyo que le han dado sus seguidores, no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también por cautivar con su personalidad durante el tiempo que permaneció en la competencia.

¿Por qué Luisa Cortina notó diferente a Sara Uribe? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la confesión que Luisa Cortina hizo sobre Sara Uribe?

Recientemente, el periodista Santiago Vargas de Mañana Express, el programa matutino de Mañana Express, una producción del Canal RCN, entrevistó a la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, quien se despachó en contra de algunas de sus compañeras, en especial, por parte de Sara Uribe, expresando lo siguiente:

