Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina rompió el silencio acerca de algunas diferencias que presentó con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia
¿Qué dijo Luisa Cortina sobre Sara Uribe? | Fotos: Canal RCN

En las últimas semanas, varios televidentes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han presentado las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, El Jefe de La casa de los famosos Colombia ha sido crítico y selectivo frente a los comportamientos que cada celebridad ha tenido y, también, acerca de las estrategias que han llevado a cabo dentro de la casa más famosa del país.

Así también, Luisa Cortina se convirtió en la nueva eliminada de la competencia tras la decisión que tomó el público durante las votaciones.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Luisa Cortina abandonó La casa de los famosos Colombia?

Desde que Luisa Cortina fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, varios internautas han hecho una serie de comentarios tras algunas diferencias que presentó con algunas celebridades dentro de la competencia.

Artículos relacionados

Recordemos que, durante la gala de eliminación, Luisa vivió momentos de tensión junto a Tebi Bernal, al saber que uno de ellos sería el nuevo en salir de la competencia tras la decisión tomada por el público.

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia
Así fue eliminada Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, Tebi Bernal logró su pase directo a La casa de los famosos Colombia al obtener un puntaje de 6%, mientras que Luisa obtuvo un 4%, cuya decisión hizo que se convirtiera en la primera participante en ser eliminada del programa.

Artículos relacionados

Por el momento, Luisa se ha sentido agradecida por el incondicional apoyo que le han dado sus seguidores, no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también por cautivar con su personalidad durante el tiempo que permaneció en la competencia.

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia
¿Por qué Luisa Cortina notó diferente a Sara Uribe? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la confesión que Luisa Cortina hizo sobre Sara Uribe?

Recientemente, el periodista Santiago Vargas de Mañana Express, el programa matutino de Mañana Express, una producción del Canal RCN, entrevistó a la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, quien se despachó en contra de algunas de sus compañeras, en especial, por parte de Sara Uribe, expresando lo siguiente:

Artículos relacionados

“Me sorprendió, Mariana, pero no me esperaba eso de ella, qué solapada. Y con respecto a Sara, lo que pasa es que el día del lanzamiento, días previos al reality, yo le hablé normal y le pregunté por su hijo, pues la conocía hace años. Pero, ese día ella tuvo una reacción indiferente. Después, volvimos a hablar y tuvo una actitud distinta y, pues, yo no le ruego a nadie. Entonces, cuando entro a La casa, sentí el raye por parte de ella”, agregó Luisa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Este fue el famoso que arrasó en votos y lideró las votaciones en La casa de los famosos La casa de los famosos

¿Cuál participante obtuvo el mayor porcentaje de votos en La casa de los famosos?

Este fue el participante que obtuvo la mayor cantidad de votos positivos durante la primera semana de eliminación en La casa de los famosos.

Karen Sevillano puso en duda las razones de Beba para posicionarse frente a Yuli La casa de los famosos

Karen Sevillano reaccionó y cuestionó el posicionamiento de Beba a Yuli en La casa de los famosos Colombia

La primera noche de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 generó debate y Karen Sevillano opinó al respecto.

Beba le hizo inesperada confesión a Valentino sobre Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba le hizo inesperada confesión a Valentino sobre Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia

Beba de la Cruz rompió el silencio tras diferencias con Yuli Ruíz durante una conversación con Valentino Lázaro.

Lo más superlike

La casa de los famosos

Lina Tejeiro se declaró fan de un participante de La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes, ¿quién es?

La actriz Lina Tejeiro, causó furor al enviar emotivas palabras dirigidas a este participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Estas fueron las últimas palabras que Yeison Jiménez envió antes de su fallecimiento. Yeison Jiménez

Revelan el último mensaje que Yeison Jiménez envió horas antes de morir

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida