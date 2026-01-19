Luisa Cortina dijo sus primeras palabras tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia

En las últimas semanas, varios internautas se han conectado con la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que las celebridades han utilizado todas sus estrategias durante la convivencia.

Además, el pasado domingo 18 de enero, la creadora de contenido digital Luisa Cortina se convirtió en la nueva eliminada del reality, en el que causó múltiples reacciones con su salida.

¿Cuál fue la razón por la que Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Luisa Cortina acaparó la atención mediática por parte de los internautas al realizar varias estrategias dentro de la casa más famosa del país y, también, plantear algunas alianzas con sus compañeros.

¿Cómo se convirtió Luisa Cortina en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Recordemos que Luisa obtuvo un 4.6% de votación durante la eliminación, ante el 6% que obtuvo Tebi Bernal tras la votación que tuvo el público en la página oficial de La casa de los famosos Colombia.

Desde luego, la creadora de contenido se sorprendió con la elección del público, agradeciéndoles por el incondicional apoyo que le dieron durante la primera semana de la competencia en la que se han presentado algunas rivalidades, alianzas y estrategias.

Así reaccionó Luisa Cortina tras confirmarse su eliminación. | Foto: Canal RCN

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Luisa Cortina al ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de los rostros más influyentes dentro de La casa de los famosos Colombia es la presentadora Carla Giraldo, quien se conecta a diario con las celebridades, junto a Marcelo Cezán, compartiendo algunas de las posturas que tiene el Jefe dentro de la competencia y, también, los acontecimientos que tienen las celebridades.

Por su parte, Carla Giraldo aprovechó la oportunidad para entrevistar a Luisa Cortina en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, quien compartió sus primeras palabras, expresando las siguientes palabras: