Reacciones tras la eliminación de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia

La influenciadora y modelo Luisa Cortina tuvo que abandonar La casa de los famosos Colombia este domingo 18 de enero luego de haber quedado eliminada.

¿Cómo reaccionaron los participantes tras la salida de Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

Tras la salida de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia varios famosos quedaron nostálgicos por su partida, pero otros se mostraron bastante felices al saber que ella no seguía en la competencia.

Entre ellos, famosas como Sara Uribe y Manuela Gómez, con quienes no había logrado tener una buena relación durante esta primera semana de convivencia.

A Luisa Cortina se le posicionaron Sofía Jaramillo, Alejandro Estrada, Sara Uribe, Manuela Gómez, Campanita y Mariana Zapata, esta última a quien decidió dejar en placa de nominación, asegurando que se sorprendió mucho de que se le hubiera posicionado; además de que no le gustaba su comportamiento.

Recordemos que, Luisa Cortina estaba en placa junto a Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Lorena Altamirano, Renzo Meneses y Yuli Ruiz.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la salida de Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

Miles de internautas también reaccionaron en redes sociales luego de conocerse la eliminación de Luisa Cortina, donde algunos detallaron que consideraba que fue un resultado justo, mientras que otros señalaron que querían verla un poco más en el juego para ver cómo seguían sus pleitos con varias de sus compañeras.

Por ahora, no olvides ver todos los detalles de La casa de los famosos Colombia todas las noches a las 8 p.m. en las galas con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán; y 24/7 en la aplicación del Canal RCN.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez rompe en llanto tras despedida con los caballos del artista

No olvides que este lunes 19 de enero se elegirá el líder de la semana, quien gozará de varios privilegios como tener cuarto privado, el beneficio de nominación, salvación, el poder de la caja de pandora, entre otros.

Alexandra fue la primera líder de la semana de estreno del reality y tuvo algunos inconvenientes con algunos de sus compañeros por la forma en que exigía realizar algunas labores dentro de la casa.