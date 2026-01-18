Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Reacciones tras la eliminación de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia

Participantes e internautas reaccionaron a la salida de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionan a salida de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora y modelo Luisa Cortina tuvo que abandonar La casa de los famosos Colombia este domingo 18 de enero luego de haber quedado eliminada.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los participantes tras la salida de Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

Tras la salida de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia varios famosos quedaron nostálgicos por su partida, pero otros se mostraron bastante felices al saber que ella no seguía en la competencia.

reacciones de salida de la casa de los famosos colombia

Entre ellos, famosas como Sara Uribe y Manuela Gómez, con quienes no había logrado tener una buena relación durante esta primera semana de convivencia.

A Luisa Cortina se le posicionaron Sofía Jaramillo, Alejandro Estrada, Sara Uribe, Manuela Gómez, Campanita y Mariana Zapata, esta última a quien decidió dejar en placa de nominación, asegurando que se sorprendió mucho de que se le hubiera posicionado; además de que no le gustaba su comportamiento.

Recordemos que, Luisa Cortina estaba en placa junto a Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Lorena Altamirano, Renzo Meneses y Yuli Ruiz.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la salida de Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

Miles de internautas también reaccionaron en redes sociales luego de conocerse la eliminación de Luisa Cortina, donde algunos detallaron que consideraba que fue un resultado justo, mientras que otros señalaron que querían verla un poco más en el juego para ver cómo seguían sus pleitos con varias de sus compañeras.

reaccionan a eliminacion de la casa de los famosos colombia

Por ahora, no olvides ver todos los detalles de La casa de los famosos Colombia todas las noches a las 8 p.m. en las galas con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán; y 24/7 en la aplicación del Canal RCN.

Artículos relacionados

No olvides que este lunes 19 de enero se elegirá el líder de la semana, quien gozará de varios privilegios como tener cuarto privado, el beneficio de nominación, salvación, el poder de la caja de pandora, entre otros.

Alexandra fue la primera líder de la semana de estreno del reality y tuvo algunos inconvenientes con algunos de sus compañeros por la forma en que exigía realizar algunas labores dentro de la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Luisa Cortina y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Luisa Cortina dejó nominada a Mariana Zapata en La casa de los famosos, así reaccionó

Mariana Zapata reaccionó al saber que Luisa Cortina la dejó en placa de nominación en La casa de los famosos Colombia.

Juanse Laverde abrió su corazón en La línea de la vida La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe el silencio en La línea de la vida: “Mi sueño se volvió una pesadilla”

Juanse Laverde inauguró La línea de la vida y reveló los momentos más duros de su infancia, salud mental y carrera musical.

Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Luisa Cortina es la primera eliminada en La casa de los famosos Colombia; así reaccionó

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Aida Victoria mostró la divertida manera en la que insulta cuando tiene a su hijo cerca Aída Victoria Merlano

Aida Victoria mostró la divertida manera en la que insulta cuando tiene a su hijo cerca

Aida Victoria hizo reír a sus seguidores al mostrar cómo cambió su forma de insultar cuando su hijo Emiliano está cerca.

Sale a la luz video inédito de una canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar Yeison Jiménez

Sale a la luz video inédito de una canción que Yeison Jiménez no alcanzó a grabar | VIDEO

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos