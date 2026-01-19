Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

Ángela Aguilar paralizó las redes sociales al mostrarse con un vestido rojo en medio de un día de descanso.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física.
Ángela Aguilar lució un imponente vestido rojo e impactó las redes sociales. Foto: AFP - Arturo Holmes

Una publicación que Ángela Aguilar hizo en sus redes sociales se volvió tendencia rápidamente. En pocas horas, el post ya había sumado miles de “likes” y comentarios.

¿Cuál es la publicación de Angela Aguilar que ha causado sensación en redes sociales?

La publicación en mención muestra a Ángela con un imponente vestido rojo y presumiendo su gran figura; lo hace mientras disfruta de una vista rural y muy relajada.

Las tres fotografías aceleraron los corazones de los fans de la cantante mexicana y, por supuesto, de su esposo, Christian Nodal, quien se mostró encantado por las atractivas postales de la intérprete de 22 años.

Nodal evidenció lo enamorado que está de la hija de Pepe Aguilar y le escribió “te amo” y “mía”, además escribió un tercer mensaje con 11 emoticones, evidenciando así lo deslumbrado que estaba por las instantáneas de Aguilar.

Ángela Aguilar encendió las redes al lucir un vestido rojo.
Ángela Aguilar dejó de lado el cabello corto para lucirlo más largo. Foto: AFP - Romain Maurice

Aunque Ángela siempre ha sido objeto de críticas por su relación con Nodal, esta vez fueron más los comentarios positivos.

“Guapísima”, “top”, “ok queen”, “Dios te bendiga siempre y nada te altere tú paz, sigue adelante y triunfando”, “qué hermosa, bendiciones linda”, “super top de rojo”, “demasiado bella”, “reina mexicana”.

La publicación completa casi un día en Instagram y ya supera los 300 mil Me Gusta, además completa más de 12 mil comentarios. En esta red social, Aguilar cuenta con 10 millones de seguidores.

¿Cómo lucía Christian Nodal en 2016 sin tatuajes y cuando estaba en el colegio?

Una exnovia de Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar, revolucionó las redes sociales al compartir fotografías de cómo lucía el intérprete de ‘Adiós amor’ y ‘Probablemente’ en el 2016.

La joven, conocida como Lisa Fernanda Macías, mostró fotos que no se conocían del cantautor mexicano, permitiendo así apreciar al artista sin tatuajes y antes de convertirse en una estrella de la música.

Las mencionadas imágenes permitieron observar cómo lucía Nodal en su adolescencia y en su etapa de colegio. Lisa Fernanda, además, fue su primer gran amor. Según se conoció, el noviazgo terminó al concluir la etapa de preparatoria y luego llegó el triunfo de Nodal en la industria tras el éxito de su sencillo ‘Adiós amor’.

La vida amorosa de Christian Nodal ha sido muy agitada. Tras este noviazgo de colegio, importantes mujeres del mundo del espectáculo pasaron por su corazón.


Su primer amor mediático fue con Belinda; la pareja estuvo a punto de casarse, pero la relación terminó de mala manera; posteriormente, inició su idilio con Cazzu y de esa unión nació su hija Inti. Dicha relación tampoco terminó bien, pues Nodal fue señalado de, al parecer, haberle sido infiel a la rapera argentina.

Christian rompió con Cazzu y luego se casó con Ángela Aguilar, a quien había conocido en su etapa adolescente. Según se supo, Nodal y Ángela se conocieron mucho antes de juntarse para dar rienda suelta a su amor, y solo años después decidieron estar juntos, aún, pese a las críticas que todavía siguen suscitándose.

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar
Antes de Ángela Aguilar, Christian Nodal tuvo un romance adolescente con Lisa Fernanda Macías. (Foto: AFP)
