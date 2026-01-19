Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano reaccionó y cuestionó el posicionamiento de Beba a Yuli en La casa de los famosos Colombia

La primera noche de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 generó debate y Karen Sevillano opinó al respecto.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karen Sevillano puso en duda las razones de Beba para posicionarse frente a Yuli
Karen Sevillano reaccionó al duro cruce entre Beba y Yuli en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En la noche del domingo 18 de enero, en La casa de los famosos Colombia 2026 se vivió la primera eliminación de la temporada, en la cual, Luisa Cortina se despidió de la competencia, convirtiéndose en la primera participante en despedirse de sus compañeros.

Pese a que la eliminación marcó un momento muy decisivo en la convivencia, lo que generó todo tipo de comentarios fueron los posicionamientos de los habitantes a los nominados, pues más de uno sacó todo lo que tenía que decir.

Ese fue el caso de Beba, Sara Uribe, Juanse Laverde, Mariana Zapata y otros, quienes fueron contundentes con sus palabras y emocionaron al publico con sus posicionamientos.

¿Qué le dijo Beba a Yuli en el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2026?

Yuli fue una de las participantes con más posicionamientos en la primera noche de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, pues ella y Luisa Cortina, contaron con 6 compañeros que se les pararon al frente diciendo las razones por las que ellas debían irse de la competencia.

Karen Sevillano reaccionó al duro cruce entre Beba y Yuli en La casa de los famosos Colombia
Karen Sevillano señaló el posicionamiento de Beba por criticar la forma de vestir de Yuli en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

De hecho, los posicionamientos más duros de la noche fueron para ellas dos, ya que los demás participantes no tuvieron piedad para decir lo que pensaban de ella.

En el caso de Yuli, ella discutió con Beba, quien se le posicionó justificando que no le gusta “que sea vulgar” y que ande con pocas prendas por La casa de los famosos, además la cuestionó por la forma en la que supuestamente fue elegida por el público.

Al responderle, Yuli también le discutió y de hecho se formó una discusión, en donde ninguna fue interrumpida.

¿Qué dijo Karen Sevillano al cuestiona el posicionamiento de Beba a Yuli en La casa de los famosos Colombia 2026?

Karen Sevillano señaló el posicionamiento de Beba por criticar la forma de vestir de Yuli en La casa de los famosos.
Karen Sevillano puso en duda las razones de Beba para posicionarse frente a Yuli. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, Karen Sevillano reveló su reacción sobre el primer posicionamiento de la temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Allí, la presentadora del after show grabó el minuto a minuto de la noche de eliminación, dando sus opiniones y sus esperadas caras sobre lo que iba sucediendo.

Sin embargo, ella sí cuestionó a Beba, preguntando si era justificación posicionársele a Yuli solo por su forma de vestir y, además, reaccionó porque la discusión entre las dos mujeres casi no termina ya que no fueron interrumpidas.

