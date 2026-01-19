Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan el último mensaje que Yeison Jiménez envió horas antes de morir

Salió a la luz el último mensaje que Yeison Jiménez compartió con sus seguidores antes del accidente aéreo que le costó la vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Estas fueron las últimas palabras que Yeison Jiménez envió antes de su fallecimiento.
Estas fueron las últimas palabras que Yeison Jiménez envió antes de su fallecimiento. Foto Canal RCN

La partida de Yeison Jiménez continúa dejando una profunda huella en la música popular colombiana y en el corazón de miles de personas que lo siguieron desde sus inicios.

A más de una semana del accidente aéreo que terminó con su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo, siguen apareciendo fragmentos de su historia, uno de ellos es el último mensaje que el artista compartió a través de WhatsApp, pocas horas antes del fatal desenlace.

¿Cuál fue el mensaje de Yeison Jiménez que hoy estremece a sus seguidores?

En medio del duelo colectivo, se conoció el que sería el último texto que Yeison Jiménez envió a sus fanáticos a través de su canal privado de WhatsApp, un espacio que utilizaba para comunicarse directamente con quienes consideraba su familia musical.

Allí no solo compartía contenido exclusivo de sus presentaciones, sino también palabras de gratitud y cercanía.

“Todo por y para ustedes, los quiero mucho”. Expresó.

 

El mensaje fue enviado un día antes de su muerte y estaba acompañado de una fotografía del artista sobre el escenario, micrófono en mano y con la energía que lo caracterizaba.

¿Por qué Yeison Jiménez tenía una conexión tan fuerte con sus fans?

Quienes formaban parte del canal “Jimenistas de corazón” coinciden en que la cercanía del cantante no era una estrategia, sino una forma auténtica de relacionarse.

Yeison solía responder mensajes, agradecer el apoyo y compartir reflexiones personales, algo poco habitual en artistas de su nivel de popularidad.

Yeison Jiménez en el Megaland.
El mensaje fue enviado a través del canal de WhatsApp “Jimenistas de corazón”. Foto | Canal RCN.

Esa relación directa hizo que muchos seguidores sintieran que no solo perdieron a un ídolo, sino a alguien cercano, por eso, cada palabra, fotografía o recuerdo que emerge tras su muerte genera una ola de emociones.

El último mensaje no fue interpretado como una despedida, pero sí como una reafirmación del amor y compromiso que siempre expresó hacia su público.

¿Cómo fue el adiós que Colombia le dio a Yeison Jiménez?

La despedida oficial de Yeison Jiménez se llevó a cabo el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

El lugar fue escenario de un emotivo homenaje al que asistieron miles de personas vestidas de blanco, portando flores, pancartas y mensajes de gratitud.

Yeison Jiménez tenía tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.
El texto que Yeison Jiménez envió por WhatsApp y hoy emociona a Colombia.(Foto Canal RCN)

Allí se escucharon sus canciones, se compartieron recuerdos y se evidenció el impacto que tuvo su música en varias generaciones.

El mensaje que envió horas antes de morir resume, para muchos, la esencia de Yeison Jiménez: un artista que nunca olvidó para quién cantaba y que entregó su vida a la música y a su gente hasta el último instante.

