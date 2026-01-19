El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera compartió de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera compartió un emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez, días antes de que se lleve a cabo el gran homenaje que se realizará al artista fallecido en El Campín, en Bogotá. Así mismo, reveló si estará presente en este emotivo evento.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera compartió un emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez tras petición de uno de sus fanáticos.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En el audiovisual compartido por Rivera se puede ver a ambos artistas disfrutando de una empanada en un puesto ambulante en un pueblo de Colombia y promocionando el puesto de comidas junto a su dueño. Sin embargo, resaltó que, como ese, eran “muchos años de buenos recuerdos”.

¿Jhonny Rivera estará presente en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá?

Por medio de esta dinámica, Jhonny Rivera fue consultado sobre su posible participación en el homenaje que se realizará en honor a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio El Campín de Bogotá, el próximo sábado 31 de enero, donde el equipo del artista se presentará para interpretar sus temas más representativos.

Ante la pregunta, el cantante respondió con franqueza que, por ahora, no sabía si podría estar presente, ya que para esa fecha tiene un compromiso en Venezuela y la distancia para desplazarse hasta Bogotá es considerable.

Aun así, pese a las complicaciones que su traslado podría generar, no pierde la esperanza de poder asistir a este día especial, en el que miles de fanáticos de Yeison Jiménez se reunirán para presenciar el concierto ‘Mi promesa Tour 2: El sueño del aventurero’.

“A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela, y las posibilidades de tomar un charter se ven muy difíciles. Sin embargo, se está contemplando alguna posibilidad”, expresó el artista.