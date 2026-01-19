Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba le hizo inesperada confesión a Valentino sobre Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia

Beba de la Cruz rompió el silencio tras diferencias con Yuli Ruíz durante una conversación con Valentino Lázaro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esto dijo Beba sobre Yuli Ruíz. | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios televidentes se han conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las celebridades que ha generado múltiples reacciones mediante las diferentes plataformas digitales es Valentino Lázaro, quien tuvo una reciente conversación con Beba, en la que evaluaron algunos comportamientos de sus compañeros.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hicieron Valentino Lázaro y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Valentino Lázaro se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un reconocido creador de contenido digital, quien ha tenido popularidad en redes por su polémica personalidad.

¿Qué dijo Beba sobre Yuli Ruíz a Valentino? | Foto: Canal RCN

Así también, el influenciador ha dividido múltiples comentarios por parte de los internautas mediante las plataformas digitales acerca de su reciente conversación que tuvo con Beba en La casa de los famosos Colombia.

Durante la conversación, Beba conversó con Valentino acerca de algunas actitudes que ha tenido Yuli Ruíz dentro de la competencia. Sin embargo, Beba reveló que ha presentado algunas diferencias con ella, expresándole las siguientes palabras:

“Se me hace muy extraño que justo después de que hubo el roce y yo la nominé. Pero, una de las razones por la que lo hice, fue cuando antes de entrar, a mí me mandan una historia de ella, haciéndome varias preguntas anónimamente. Luego, ella le hizo una captura de pantalla acerca de las preguntas, en especial sobre las revelaciones de los famosos y ella dijo que había un inconveniente contigo”, agregó Beba.

¿Qué le respondió Valentino a Beba por algunas diferencias que ha presentado con Yuli Ruíz?

Cabe destacar que Beba, durante la primera semana, le reveló a Yuli Ruíz algunas de las diferencias que han presentado dentro de la competencia, en especial por todo lo que le dijo durante el posicionamiento.

Esto opina Beba sobre Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Ante esta situación, Valentino le expresó a Beba que Yuli Ruíz le cae bien por el momento, pues no ha presentado ningún tipo de inconveniente junto a ella, en especial, por las estrategias que cada celebridad ha planteado dentro de la competencia.

