Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida

Una joven actriz colombiana, que ya ha hecho parte de importantes producciones, confirmó en redes sociales una noticia que la tiene muy afectada. Al revelar lo ocurrido, recibió comentarios de apoyo y respaldo de los internautas.

¿Qué actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity confirmó una dolorosa noticia?

Se trata de Francisca Estévez, también conocida como Kika Estévez, quien dio a conocer que falleció un familiar muy cercano, su primo.

La actriz le dedicó emotivas palabras en redes sociales y compartió fotos de algunos de los momentos que vivió junto a él, evidenciando lo importante que era en su vida.

Francisca Estévez evidenció su dolor por la partida de su primo. Foto: RCN

Te amo para siempre. Te extrañaré por siempre. Gracias por estar siempre ahí para mí. Hiciste felices a todos. Espero que estés en algún lugar mejor. Te quiero primo

Estévez, hija de la también actriz Bibiana Navas, acompañó sus palabras con dos fotografías y un corto video.



Al conocerse la noticia, los seguidores de Kika no dudaron en reaccionar y llenaron la caja de comentarios con palabras de fortaleza y ánimo.

“Un abrazo grande, lo siento mucho”, “mucha fuerza a ti y toda tu familia. Juancho siempre será recordado”, “querida Kika, mi más sentido pésame te envío un abrazo gigante”, te acompañamos de todo corazón”, “un abrazo inmenso para ti y tu familia”.

Francisca no reveló detalles de las causas que llevaron al deceso de su primo, pero, además del post que le dedicó, compartió un emotivo video en la sección de historias, donde expresó: “te amaremos siempre”. Además, dejó ver un momento que muestra la faceta más divertida de él.

La noticia ha vestido de luto a esta actriz que, pese a su corta edad, ya triunfa en la pantalla chica. Hizo parte de la edición de 2023 de MasterChef Celebrity y asimismo ha figurado por sus actuaciones en ‘Las noches de Luciana’ y ‘La nieta elegida’.

¿Francisca Estévez terminó su relación con el actor Carlos Báez?

Francisca Estévez fue noticia en los últimos días, esto tras especularse que habría terminado su relación con Carlos Báez. Las pistas surgieron desde las propias redes sociales de los actores colombianos.

Los internautas notaron que ambos habían eliminado u ocultado las fotografías que tenían juntos. Este cambio fue notado rápidamente por seguidores, ya que hasta hace poco esas imágenes seguían visibles en sus perfiles.

Francisca Estévez, además de MasterChef, ha actuado en 'La nieta elegida' y 'Las noches de Luciana'. (Foto de Canal RCN)

Además, dejaron de interactuar públicamente en redes sociales. No hay comentarios, menciones ni publicaciones recientes que indiquen que continúan juntos.

Para los seguidores de la pareja, este silencio es una señal clara de que habría finalizado su noviazgo, no obstante, hasta la fecha, ninguno de los dos lo ha confirmado o desmentido.