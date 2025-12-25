Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Francisca Estévez y Carlos Báez terminaron su relación? Este detalle lo confirmaría

Los actores que se conocieron en La Nieta Elegida tomaron radical decisión en sus redes sociales.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
¿Francisca Estévez y Carlos Báez terminaron su relación?
¿Francisca Estévez y Carlos Báez terminaron su relación? Fotos Canal RCN

Durante varios meses, la relación entre Francisca Estévez y Carlos Báez fue seguida con atención por el público.

Aunque ambos actores mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, en su momento confirmaron que estaban juntos y atravesaban una etapa estable. Sin embargo, en los últimos días surgieron señales que llevaron a muchos a preguntarse si la relación llegó a su fin.

Hasta el momento, todo indica que la pareja habría decidido terminar. La principal razón de estas versiones tiene que ver con movimientos recientes en redes sociales, donde ambos dejaron de mostrar contenido relacionado con su relación; y hasta borraron las fotos que tenían juntos.

Aunque comenzaron su romance lejos del ojo público, con el tiempo decidieron hacerlo visible a través de redes sociales, donde compartieron una publicación confirmando que estaban juntos y felices.

¿Francisca Estévez y Carlos Báez terminaron su noviazgo?

Carlos Báez habló en entrevistas sobre su relación con Francisca, a quien llamaba por su apodo “Kika”. En esas conversaciones, explicó que se conocieron años atrás durante las grabaciones de La Nieta Elegida, aunque en ese momento ambos tenían otras parejas y su vínculo fue solo profesional y amistoso.

Francisca Estévez
Francisca Estévez. Foto Canal RCN

Con el paso del tiempo, después de terminar ese proyecto, retomaron el contacto y comenzaron a salir. Según contó el actor, el hecho de que ambos fueran actores facilitó la relación, ya que entendían los horarios exigentes, los viajes y las largas jornadas de grabación.

¿Francisca Estévez y Carlos Báez siguen juntos?

El principal detalle que generó sospechas fue que tanto Francisca Estévez como Carlos Báez ocultaron o eliminaron de Instagram las fotos en las que aparecían juntos. Este cambio fue notado rápidamente por seguidores, ya que hasta hace poco esas imágenes seguían visibles en sus perfiles.

Además, dejaron de interactuar públicamente en redes sociales. No hay comentarios, menciones ni publicaciones recientes que indiquen que continúan juntos.
Este silencio digital marcó un contraste con meses anteriores, cuando, aunque de manera discreta, sí existía presencia mutua.

Carlos Báez
Carlos Báez. Foto Canal RCN

Es importante aclarar que, hasta el momento, no existe confirmación oficial de una ruptura. Ninguno de los dos ha publicado mensajes aclarando la situación ni ha respondido preguntas sobre el estado actual de su relación.

Hasta el momento, ni Francisca Estévez ni Carlos Báez han hecho declaraciones públicas sobre el estado actual de su relación. Ninguno ha publicado mensajes, historias o comentarios que confirmen o desmientan una posible ruptura, y tampoco han respondido a preguntas de seguidores o medios.

