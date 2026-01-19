Lina Tejeiro se declaró fan de un participante de La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes, ¿quién es?

Lina Tejeiro, una de las personalidades más reconocidas en el mundo del entretenimiento, recientemente dejó ver su lado más fan hacia uno de los participantes de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿A quién le expresó su apoyo Lina Tejeiro en La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la actriz acumula millones de seguidores, compartió un corto clip en el que, además de demostrarle su apoyo a Nicolás Arrieta, aprovechó para enviarle una emotivas al creador de contenido.

"Te quiero mucho Nico y me hace muy feliz ver que ya somos muchos más los que conocemos tu gran personalidad e inteligencia", escribió Tejeiro por medio de sus historias.

¿Lina Tejeiro está apoyando a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la grabación, el actual participante de esta tercera temporada del reality de convivencia aparece en una de las cámaras de la casa enviándole un cariñoso saludo a algunos integrantes de la familia de Lina, además de aprovechar este espacio para saludar a su mamá y a su papá.

La palabras de la intérprete en redes sociales se dieron en medio de las votaciones que se llevaron a cabo para elegir al siguiente participante eliminado de la casa, apoyo que seguramente sumó votos, pues, cabe señala que, Arrieta fue uno de los participantes más votados de este primer domingo de eliminación.

¿De cuánto fue el porcentaje de votación de Nicolás Arrieta?

Y a propósito de las votaciones en el reality de convivencia del Canal RCN, cabe señalar que el influenciador arrasó en las votaciones con un 57.30%, dejando una gran diferencia entre quienes eran sus contrincantes. En ese orden de ideas cabe mencionar que los porcentajes de los demás participantes quedaron de la siguiente manera:

57.30 % Nicolás Arrieta

18.10% Lorena Altamirano

7.10% Yuli Ruiz

6.90 % Renzo Meneses

6.10% Tebi Bernal

4.60% Luisa Cortina

En esta primera semana, desde que se abrieron al final las puertas de La casa de los famosos Colombia, Nicolás se ha convertido en uno de los favoritos en lo que va de la temporada, pues, como lo mencionó Lina, su autenticidad y forma de ser, le han permitido llegar a corazones de miles de personas que quizás, tenían una visión de él muy equivocada.