Jhon Alex Castaño aclara por qué no apareció en el homenaje a Yeison Jiménez

La grabación del videoclip en homenaje a Yeison Jiménez ha reunido a varias figuras representativas de la música popular colombiana y ha despertado una fuerte carga emocional entre seguidores y colegas del artista.

Sin embargo, una ausencia no pasó desapercibida y rápidamente generó preguntas en redes sociales: la de Jhon Alex Castaño quien decidió pronunciarse para aclarar la situación y poner fin a las especulaciones.

¿Por qué Jhon Alex Castaño no apareció en las grabaciones?

A través de sus redes sociales, el intérprete explicó que su no presencia en el set no tuvo que ver con desacuerdos, distanciamientos ni falta de voluntad para participar en el homenaje.

Por el contrario, señaló que atravesó un inconveniente familiar inesperado que le impidió asistir a las grabaciones en las fechas establecidas.

El cantante dejó claro que se trató de una situación personal que requería toda su atención y que, como cualquier persona, priorizó a su familia en un momento delicado.

Sus palabras buscaron, sobre todo, llevar tranquilidad a quienes interpretaron su ausencia como un acto deliberado o como una señal de conflicto con los demás artistas involucrados.

¿Qué papel tendrá Jhon Alex Castaño dentro del homenaje a Yeison Jiménez?

Uno de los puntos que más quiso enfatizar Jhon Alex Castaño es que su participación en el proyecto no está en duda, explicó que, aunque no pudo estar presente físicamente durante una parte de la grabación del videoclip, su aporte artístico ya está listo.

Tras los comentarios de sus seguidores, Jhon Alex Castaño explicó por qué no apareció en el homenaje a Yeison Jiménez. (Foto: Buen día, Colombia)

Según comentó, su parte musical fue cumplida y quedó consignada dentro del concepto general del homenaje.

Además, el cantante aseguró que próximamente se reunirá con sus colegas para definir la forma en la que se concretará su aparición dentro del videoclip titulado “Homenaje al Aventurero”.

¿Qué mensaje dejó Jhon Alex Castaño a sus seguidores tras la polémica?

Jhon Alex aprovechó el momento para agradecer el interés, el cariño y la preocupación de sus seguidores, reconoció que entiende las expectativas del público frente a un homenaje de esta magnitud y reiteró el respeto y la admiración que siempre tuvo por Yeison Jiménez, tanto en lo personal como en lo profesional.

El homenaje a Yeison Jiménez continúa reuniendo a grandes voces del género, quienes resaltan su legado musical. (Foto Canal RCN).

Su mensaje estuvo marcado por la calma y la sinceridad, dejando ver que este proyecto no busca protagonismos individuales, sino honrar la memoria de un artista que marcó a toda una generación.

Con sus declaraciones, Jhon Alex Castaño no solo aclaró los motivos de su ausencia, sino que reafirmó su compromiso con el homenaje y con el público que espera ver reflejada la hermandad musical que caracterizó a Yeison Jiménez.