Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Natalia Jiménez rompe en llanto al hablar de Yeison Jiménez: “estoy destrozada”

Natalia Jiménez conmovió al llorar en plena entrevista en donde reveló su dolor por la muerte de Yeison Jiménez.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Natalia Jiménez se quiebra al recordar a Yeison Jiménez tras su muerte
Natalia Jiménez llora al recordar a Yeison Jiménez. (AFP/ Alexander Tamargo - Foto: Canal RCN)

El pasado sábado 12 de enero, Colombia se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo perdieron la vida en medio de un accidente aéreo.

Artículos relacionados

No solo es Colombia, sino toda Latinoamérica quienes lloran la pronta despedida del cantante de música popular, ya que, con tan solo 34 años de vida, dejó este mundo, llevándose con él muchísimos sueños por cumplir.

¿Cómo se conoció la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Antes de que fuera oficial y se confirmara que el cantante había perdido la vida, la noticia empezó a circular en redes sociales, minutos después de que la avioneta en la que iba Yeison Jiménez cayera en un terreno baldío, minutos después de que despegara.

Artículos relacionados

Al revelarse que él estaba entre los fallecidos en el accidente aéreo, no solo su familia, sino los fanáticos del artista no podían procesar la noticia, pues en serio parecía que todo se tratara de una falsa información y se esperaba que él apareciera en sus redes a desmentir semejante tragedia.

Lastimosamente, esto unca fue así y pasó de rumores a ser una noticia confirmada e incluso por las autoridades locales y del departamento de Boyacá.

El desgarrador mensaje de Natalia Jiménez tras la partida de Yeison Jiménez
Natalia Jiménez no pudo contener el llanto al hablar de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las reacciones tras la muerte de Yeison Jiménez?

Amigos, familia, seguidores y hasta los que no escuchaban su música, lamentaron con profundo dolor la muerte de Yeison Jiménez, pues Latinoamérica entera se sintió confundida al no poder procesar que una persona tan joven partió del mundo.

Artículos relacionados

Yeison Jiménez era un adulto joven de 34 años, quien quería descansar por un rato de los escenarios al cumplir los 35, ya que él mismo decía que no había disfrutado su propio dinero.

¿Cómo reaccionó Natalia Jiménez al hablar de Yeison Jiménez?

Natalia Jiménez llora al recordar a Yeison Jiménez
Natalia Jiménez se quiebra al recordar a Yeison Jiménez tras su muerte. (AFP/ VALERIE MACON )

No solo en Colombia lloran la muerte de Yeison Jiménez, también en México y España, pues la cantante europea, Natalia Jiménez, rompió en llanto al hablar de su querido amigo y colega.

La artista conmovió al expresarse con amor y admiración hacia el colombiano, pues dijo que lo quería tanto y, además, destacó que él trabajó tan duro desde niño y por eso le duele tanto su partida: “trabajó como un perro”.

Natalia dijo que en Colombia le decían “primos” por coincidir con el apellido y, además, dijo que respetaba el dolor de su familia, por lo que no quería volverse el foco en estos momentos.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La casa de los famosos

Lina Tejeiro se declaró fan de un participante de La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes, ¿quién es?

La actriz Lina Tejeiro, causó furor al enviar emotivas palabras dirigidas a este participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Yina Calderón sorprende al contar dónde continuará su nuevo tatuaje Yina Calderón

Yina Calderón causó revuelo al revelar la otra parte del cuerpo que se tatuará

Yina Calderón reveló cómo quedó su nuevo tatuaje, pero sorprendió al revelar que falta tatuarse otra parte de su cuerpo.

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera reveló de Yeison Jiménez antes del homenaje en El Campín Jhonny Rivera

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera compartió de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

Jhonny Rivera compartió emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez previo a su homenaje en El Campín en Bogotá.

Lo más superlike

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Sara Uribe

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina rompió el silencio acerca de algunas diferencias que presentó con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.

Estas fueron las últimas palabras que Yeison Jiménez envió antes de su fallecimiento. Yeison Jiménez

Revelan el último mensaje que Yeison Jiménez envió horas antes de morir

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida