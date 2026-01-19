Natalia Jiménez rompe en llanto al hablar de Yeison Jiménez: “estoy destrozada”

El pasado sábado 12 de enero, Colombia se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo perdieron la vida en medio de un accidente aéreo.

No solo es Colombia, sino toda Latinoamérica quienes lloran la pronta despedida del cantante de música popular, ya que, con tan solo 34 años de vida, dejó este mundo, llevándose con él muchísimos sueños por cumplir.

¿Cómo se conoció la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Antes de que fuera oficial y se confirmara que el cantante había perdido la vida, la noticia empezó a circular en redes sociales, minutos después de que la avioneta en la que iba Yeison Jiménez cayera en un terreno baldío, minutos después de que despegara.

Al revelarse que él estaba entre los fallecidos en el accidente aéreo, no solo su familia, sino los fanáticos del artista no podían procesar la noticia, pues en serio parecía que todo se tratara de una falsa información y se esperaba que él apareciera en sus redes a desmentir semejante tragedia.

Lastimosamente, esto unca fue así y pasó de rumores a ser una noticia confirmada e incluso por las autoridades locales y del departamento de Boyacá.

Natalia Jiménez no pudo contener el llanto al hablar de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las reacciones tras la muerte de Yeison Jiménez?

Amigos, familia, seguidores y hasta los que no escuchaban su música, lamentaron con profundo dolor la muerte de Yeison Jiménez, pues Latinoamérica entera se sintió confundida al no poder procesar que una persona tan joven partió del mundo.

Yeison Jiménez era un adulto joven de 34 años, quien quería descansar por un rato de los escenarios al cumplir los 35, ya que él mismo decía que no había disfrutado su propio dinero.

¿Cómo reaccionó Natalia Jiménez al hablar de Yeison Jiménez?

Natalia Jiménez se quiebra al recordar a Yeison Jiménez tras su muerte. (AFP/ VALERIE MACON )

No solo en Colombia lloran la muerte de Yeison Jiménez, también en México y España, pues la cantante europea, Natalia Jiménez, rompió en llanto al hablar de su querido amigo y colega.

La artista conmovió al expresarse con amor y admiración hacia el colombiano, pues dijo que lo quería tanto y, además, destacó que él trabajó tan duro desde niño y por eso le duele tanto su partida: “trabajó como un perro”.

Natalia dijo que en Colombia le decían “primos” por coincidir con el apellido y, además, dijo que respetaba el dolor de su familia, por lo que no quería volverse el foco en estos momentos.