Yina Calderón causó revuelo al revelar la otra parte del cuerpo que se tatuará

El pasado domingo 18 de enero, la empresaria y creadora de contenido, Yina Calderón, causó revuelo en redes sociales al revelar que se haría un nuevo tatuaje, pues sorprendió porque no será uno pequeño, sino que ocupará gran parte de su espalda.

Mientras ella estaba en el proceso de ser tatuada, grabó algunos momentos en donde se veía recostada en la camilla, mientras era intervenida por su tatuadora, quien duró horas haciendo su trabajo.

¿Qué se tatuó Yina Calderón?

La creadora de contenido y polémica mujer, como siempre dando de qué hablar, reveló qué fue lo que se hizo en su espalda, mostrando el grandísimo tatuaje que le costó mucho dolor, pues es una zona sensible y además por su tamaño, se esperaba que no fuera un proceso sencillo y no doloroso.

De acuerdo con lo que reveló Yina Calderón en sus historias, se hizo una enorme figura, que no especificó qué significaría para ella, pero eso sí, detalló varios momentos de esta larga jornada, en donde fue intervenida no por uno, ni dos tatuadores, sino por cinco.

¿Cómo quedó el nuevo tatuaje de Yina Calderón?

Los seguidores de Yina Calderón estaban con la expectativa de cómo sería la intervención en su espalda, pues se sabía que no era un proceso fácil, porque practicante se tomó todo el domingo para realizarse el tatuaje.

Yina Calderón sorprende al contar dónde continuará su nuevo tatuaje. (Foto: Canal RCN)

Aun así, sin haberse terminado el procedimiento, Yina confesó que había amanecido bien tras la primera sesión del tatuaje, el cual no está completamente terminado.

De acuerdo con la empresaria, la espalda es una primera parte de lo que quiere plasmar y así mismo, reveló que sintió dolor y, de hecho, había tenido un poco de fiebre, pero también confesó que el tatuaje va hasta otra parte de su cuerpo.

¿En dónde más se tatuará Yina Calderón?

Yina Calderón dejó ver hasta dónde llegará su nuevo tatuaje. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, en donde mostró todo el proceso de su tatuaje y, además, reveló el resultado, Yina Calderón reveló la otra parte de su cuerpo en donde se tatuaría.

En horas del medio día de este lunes 19 de enero, la polémica empresaria confesó que falta tatuarse su parte trasera, o sea, sus posaderas y esto generó reacciones, ya que ella ya se había tatuado allí, tras querer ocultar la cicatriz que le dejó una intervención médica.

Por ahora, Calderón se mostró feliz porque según ella, su tatuaje en la espalda la hace ver más delgada.