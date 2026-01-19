Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón causó revuelo al revelar la otra parte del cuerpo que se tatuará

Yina Calderón reveló cómo quedó su nuevo tatuaje, pero sorprendió al revelar que falta tatuarse otra parte de su cuerpo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón sorprende al contar dónde continuará su nuevo tatuaje
El nuevo tatuaje de Yina Calderón no termina en la espalda y genera polémica. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 18 de enero, la empresaria y creadora de contenido, Yina Calderón, causó revuelo en redes sociales al revelar que se haría un nuevo tatuaje, pues sorprendió porque no será uno pequeño, sino que ocupará gran parte de su espalda.

Artículos relacionados

Mientras ella estaba en el proceso de ser tatuada, grabó algunos momentos en donde se veía recostada en la camilla, mientras era intervenida por su tatuadora, quien duró horas haciendo su trabajo.

¿Qué se tatuó Yina Calderón?

La creadora de contenido y polémica mujer, como siempre dando de qué hablar, reveló qué fue lo que se hizo en su espalda, mostrando el grandísimo tatuaje que le costó mucho dolor, pues es una zona sensible y además por su tamaño, se esperaba que no fuera un proceso sencillo y no doloroso.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo que reveló Yina Calderón en sus historias, se hizo una enorme figura, que no especificó qué significaría para ella, pero eso sí, detalló varios momentos de esta larga jornada, en donde fue intervenida no por uno, ni dos tatuadores, sino por cinco.

¿Cómo quedó el nuevo tatuaje de Yina Calderón?

Los seguidores de Yina Calderón estaban con la expectativa de cómo sería la intervención en su espalda, pues se sabía que no era un proceso fácil, porque practicante se tomó todo el domingo para realizarse el tatuaje.

El nuevo tatuaje de Yina Calderón no termina en la espalda y genera polémica.
Yina Calderón sorprende al contar dónde continuará su nuevo tatuaje. (Foto: Canal RCN)

Aun así, sin haberse terminado el procedimiento, Yina confesó que había amanecido bien tras la primera sesión del tatuaje, el cual no está completamente terminado.

De acuerdo con la empresaria, la espalda es una primera parte de lo que quiere plasmar y así mismo, reveló que sintió dolor y, de hecho, había tenido un poco de fiebre, pero también confesó que el tatuaje va hasta otra parte de su cuerpo.

Artículos relacionados

¿En dónde más se tatuará Yina Calderón?

Yina Calderón contó cuál será la otra parte de su cuerpo que se tatuará
Yina Calderón dejó ver hasta dónde llegará su nuevo tatuaje. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, en donde mostró todo el proceso de su tatuaje y, además, reveló el resultado, Yina Calderón reveló la otra parte de su cuerpo en donde se tatuaría.

En horas del medio día de este lunes 19 de enero, la polémica empresaria confesó que falta tatuarse su parte trasera, o sea, sus posaderas y esto generó reacciones, ya que ella ya se había tatuado allí, tras querer ocultar la cicatriz que le dejó una intervención médica.

Por ahora, Calderón se mostró feliz porque según ella, su tatuaje en la espalda la hace ver más delgada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La casa de los famosos

Lina Tejeiro se declaró fan de un participante de La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes, ¿quién es?

La actriz Lina Tejeiro, causó furor al enviar emotivas palabras dirigidas a este participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera reveló de Yeison Jiménez antes del homenaje en El Campín Jhonny Rivera

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera compartió de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

Jhonny Rivera compartió emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez previo a su homenaje en El Campín en Bogotá.

Equipo de Yeison Jiménez hizo aclaración sobre su patrimonio Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace aclaración sobre su patrimonio

El equipo de Yeison Jiménez se pronunció para pedir responsabilidad frente a la información y lo que habla del artista tras su fallecimiento.

Lo más superlike

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Sara Uribe

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina rompió el silencio acerca de algunas diferencias que presentó con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.

Estas fueron las últimas palabras que Yeison Jiménez envió antes de su fallecimiento. Yeison Jiménez

Revelan el último mensaje que Yeison Jiménez envió horas antes de morir

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida