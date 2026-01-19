Amigos y colegas de Yeison Jiménez cumplen su último deseo, ¿cuál es?

Yeison Jiménez sigue siendo noticia tras nueve días de su inesperada partida, pues el artista de música popular viajaría en su avioneta desde Boyacá hasta Medellín, pero desafortunadamente esta cayó, provocando su fallecimiento.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, la aeronave habría volado entre 3 y 5 minutos y cayó, pero al rebotar, el segundo impacto generó las llamas que consumieron casi la totalidad de ella.

Junto a Yeison estaban otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, eran sus amigos, e incluso, algunos de infancia. Tras días de luto, los amigos del artista siguen rindiéndole un homenaje.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

¿Qué ha pasado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Luego de conocerse sobre el accidente en el que Yeison Jiménez perdió la vida, en redes sociales salieron a la luz varias entrevistas y palabras del cantante, quien revelaba cuáles eran sus planes más cercanos.

El anhelo que Yeison Jiménez no alcanzó a cumplir y hoy hacen realidad sus amigos. (AFP / Romain Maurice)

Pues confesó que, al cumplir 35 años, se retiraría por un tiempo de los escenarios, ya que quería descansar un poco, debido a que había trabajado desde los 13 años. Yeison había mencionado que no pudo disfrutar de su propio dinero por trabajar tanto.

Por otro lado, también se conocieron varios clips en donde él hablaba de su muerte, la cual, en sus sueños ocurría tal cual como pasó en la vida real.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Natalia Jiménez rompe en llanto al hablar de Yeison Jiménez: “estoy destrozada”

¿Cuál era el otro sueño de Yeison Jiménez?

A través de sus redes sociales, Arelys Henao compartió una conmovedora publicación en donde reveló detalles de lo que ha hecho junto a los otros exponentes del género en honor a Yeison Jiménez.

De hecho, no solo ella, sino los demás cantantes que además de ser colegas de Jiménez, también fueron sus amigos.

El sueño de Yeison Jiménez que sus amigos decidieron cumplir tras su muerte. (Foto: Canal RCN)

en Instagram, Arelys reveló un carrusel entre fotos y videos y en le primer clip, ella confesó que Yeison soñaba con reunir a todos los del género para una colaboración y por eso, ellos cumplieron ese último anhelo del artista.

¿Cuál es el homenaje que le hacen los amigos y colegas a Yeison Jiménez?

Francy, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Alan Ramírez, Jessi Uribe, Paola Jara, Alzate y Alexis Escobar se reunieron para hacer el video oficial de ‘El aventurero en el cielo’, en honor a Yeison Jiménez.

Pues cada uno a través de sus redes sociales, revelaron detalles de su junte, sin dejar a un lado los mensajes de amor y en honor a su amigo, Yeison Jiménez.