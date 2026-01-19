Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amigos y colegas de Yeison Jiménez cumplen su último deseo, ¿cuál es?

Los colegas y amigos de Yeison Jiménez se reunieron no solo para homenajearlo, sino para cumplir uno de sus deseos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El anhelo que Yeison Jiménez no alcanzó a cumplir y hoy hacen realidad sus amigos
El último deseo de Yeison Jiménez que hoy une a sus amigos y colegas. (AFP/ Eva Marie UZCATEGUI)

Yeison Jiménez sigue siendo noticia tras nueve días de su inesperada partida, pues el artista de música popular viajaría en su avioneta desde Boyacá hasta Medellín, pero desafortunadamente esta cayó, provocando su fallecimiento.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, la aeronave habría volado entre 3 y 5 minutos y cayó, pero al rebotar, el segundo impacto generó las llamas que consumieron casi la totalidad de ella.

Junto a Yeison estaban otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, eran sus amigos, e incluso, algunos de infancia. Tras días de luto, los amigos del artista siguen rindiéndole un homenaje.

¿Qué ha pasado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Luego de conocerse sobre el accidente en el que Yeison Jiménez perdió la vida, en redes sociales salieron a la luz varias entrevistas y palabras del cantante, quien revelaba cuáles eran sus planes más cercanos.

El sueño de Yeison Jiménez que sus amigos decidieron cumplir tras su muerte
El anhelo que Yeison Jiménez no alcanzó a cumplir y hoy hacen realidad sus amigos. (AFP / Romain Maurice)

Pues confesó que, al cumplir 35 años, se retiraría por un tiempo de los escenarios, ya que quería descansar un poco, debido a que había trabajado desde los 13 años. Yeison había mencionado que no pudo disfrutar de su propio dinero por trabajar tanto.

Por otro lado, también se conocieron varios clips en donde él hablaba de su muerte, la cual, en sus sueños ocurría tal cual como pasó en la vida real.

¿Cuál era el otro sueño de Yeison Jiménez?

A través de sus redes sociales, Arelys Henao compartió una conmovedora publicación en donde reveló detalles de lo que ha hecho junto a los otros exponentes del género en honor a Yeison Jiménez.

De hecho, no solo ella, sino los demás cantantes que además de ser colegas de Jiménez, también fueron sus amigos.

El último deseo de Yeison Jiménez que hoy une a sus amigos y colegas
El sueño de Yeison Jiménez que sus amigos decidieron cumplir tras su muerte. (Foto: Canal RCN)

en Instagram, Arelys reveló un carrusel entre fotos y videos y en le primer clip, ella confesó que Yeison soñaba con reunir a todos los del género para una colaboración y por eso, ellos cumplieron ese último anhelo del artista.

¿Cuál es el homenaje que le hacen los amigos y colegas a Yeison Jiménez?

Francy, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Alan Ramírez, Jessi Uribe, Paola Jara, Alzate y Alexis Escobar se reunieron para hacer el video oficial de ‘El aventurero en el cielo’, en honor a Yeison Jiménez.

Pues cada uno a través de sus redes sociales, revelaron detalles de su junte, sin dejar a un lado los mensajes de amor y en honor a su amigo, Yeison Jiménez.

