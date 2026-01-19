¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

En las últimas horas, el mundo de la moda se viste de luto tras confirmarse la muerte de un gran referente de la industria, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar creatividad en la alta costura.

La noticia ha causado un profundo vacío por parte de los seguidores del diseñador, quienes resaltaron su compromiso durante todos sus años de trayectoria, siendo uno de los máximos referentes de la moda con el paso de los años.

¿Quién fue y cómo se confirmó la noticia del fallecimiento del distinguido diseñador?

El nombre de Valentino Garavani se ha convertido en tendencia en las últimas horas, no solo por ser un reconocido empresario, sino también tras confirmarse la noticia de su muerte a sus 93 años.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

Así se confirmó el fallecimiento de Valentino Garavani. | AFP: Christophe Archambault

La noticia fue confirmada por parte de su equipo Fundación Valentino Garavani, mediante un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuentan con más de dos millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velorio se llevará a cabo a la PM23 en la Piazza Mignanelli 23 el miércoles 21 de enero y jueves 22 de enero, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m y el funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la Plaza della Repubblica 8 en Roma, a las 11 a. m.”, agregó el equipo de trabajo de Valentino Garavani.

Por el momento, no se ha confirmado la causa exacta acerca del fallecimiento de Valentino. Sin embargo, se evidencia en los recientes comunicados compartidos por parte de su equipo de trabajo que falleció de manera tranquila en su hogar.

Artículos relacionados Sara Uribe Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

¿Cuál fue la razón por la que Valentino Garavani se convirtió en uno de los máximos referentes de la moda del mundo?

Cabe destacar que Valentino Garavani se ha convertido en uno de los máximos referentes de la moda al ser uno de los creadores de la elegancia atemporal; es decir, incluyó prendas de lujo en las que varias celebridades que hacen parte del entretenimiento resaltaron su gusto por la moda.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un artista! Murió cantante de reconocida agrupación musical en las últimas horas

Este fue el importante legado de Valentino Garavani. | AFP: Mike Coppola

Desde luego, una de las razones por las que tuvo un importante éxito a nivel internacional fue por el rojo Valentino, uno de los colores que más resaltó en varias de sus colecciones al demostrar un toque elegante.

También, Valentino fue considerado como el último emperador de la moda al tener la oportunidad en demostrar varias de sus colecciones en importantes desfiles de moda en París, Francia, y tener importantes empresas de diseño.