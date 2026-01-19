Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

El mundo de la moda se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus máximos referentes en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó
¿Quién fue el gran referente de la moda que falleció? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la moda se viste de luto tras confirmarse la muerte de un gran referente de la industria, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al demostrar creatividad en la alta costura.

La noticia ha causado un profundo vacío por parte de los seguidores del diseñador, quienes resaltaron su compromiso durante todos sus años de trayectoria, siendo uno de los máximos referentes de la moda con el paso de los años.

Artículos relacionados

¿Quién fue y cómo se confirmó la noticia del fallecimiento del distinguido diseñador?

El nombre de Valentino Garavani se ha convertido en tendencia en las últimas horas, no solo por ser un reconocido empresario, sino también tras confirmarse la noticia de su muerte a sus 93 años.

Artículos relacionados

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó
Así se confirmó el fallecimiento de Valentino Garavani. | AFP: Christophe Archambault

La noticia fue confirmada por parte de su equipo Fundación Valentino Garavani, mediante un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuentan con más de dos millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velorio se llevará a cabo a la PM23 en la Piazza Mignanelli 23 el miércoles 21 de enero y jueves 22 de enero, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m y el funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la Plaza della Repubblica 8 en Roma, a las 11 a. m.”, agregó el equipo de trabajo de Valentino Garavani.

Por el momento, no se ha confirmado la causa exacta acerca del fallecimiento de Valentino. Sin embargo, se evidencia en los recientes comunicados compartidos por parte de su equipo de trabajo que falleció de manera tranquila en su hogar.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Valentino Garavani se convirtió en uno de los máximos referentes de la moda del mundo?

Cabe destacar que Valentino Garavani se ha convertido en uno de los máximos referentes de la moda al ser uno de los creadores de la elegancia atemporal; es decir, incluyó prendas de lujo en las que varias celebridades que hacen parte del entretenimiento resaltaron su gusto por la moda.

Artículos relacionados

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó
Este fue el importante legado de Valentino Garavani. | AFP: Mike Coppola

Desde luego, una de las razones por las que tuvo un importante éxito a nivel internacional fue por el rojo Valentino, uno de los colores que más resaltó en varias de sus colecciones al demostrar un toque elegante.

También, Valentino fue considerado como el último emperador de la moda al tener la oportunidad en demostrar varias de sus colecciones en importantes desfiles de moda en París, Francia, y tener importantes empresas de diseño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció Guillermo Salatino Talento internacional

Duelo en el periodismo: falleció reconocido periodista deportivo de un paro cardíaco

El reconocido periodista había anunciado que se sometería a un procedimiento médico días antes de su inesperado fallecimiento.

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida

La noticia fue confirmada por la propia exparticipante, quien estuvo en una de las ediciones del famoso programa de cocina.

Influencer quedó ciega de un ojo tras una grave infección por un parásito en la playa Viral

Influencer quedó ciega de un ojo tras una grave infección por un parásito en la playa

Una influencer contó cómo una infección por un parásito en la playa le hizo perder la visión de un ojo.

Lo más superlike

Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué? La casa de los famosos

Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Beba de la Cruz se desahogó acerca de la difícil relación que tiene con Yuli Ruíz, haciendo una inesperada confesión al respecto.

Yeison Jiménez iba a lanzar canción en diciembre Yeison Jiménez

La canción que Yeison Jiménez quería lanzar en diciembre y no logró publicar: "Quedó muy bravo"

La canción de Yeison Jiménez que saldrá Yeison Jiménez

Productor de Yeison Jiménez reveló la canción que lanzará tras su muerte: así suena

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos