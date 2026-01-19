Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Cuál participante obtuvo el mayor porcentaje de votos en La casa de los famosos?

Este fue el participante que obtuvo la mayor cantidad de votos positivos durante la primera semana de eliminación en La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Este fue el famoso que arrasó en votos y lideró las votaciones en La casa de los famosos
Este fue el famoso que arrasó en votos y lideró las votaciones en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

El pasado domingo 18 de enero se llevó a cabo la primera gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, en la que seis participantes quedaron en riesgo y solo uno fue eliminado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el participante que obtuvo la mayor cantidad de votos positivos, superando el 50 %.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el participante con la mayor cantidad de votos positivo en La casa de los famosos?

Luego de una tensa jornada en la que los participantes se enfrentaron a su primer posicionamiento para revelar qué participante de los seis que estaban en riesgo de eliminación quería que se fuera de La casa de los famosos Colombia, se dio a conocer poco a poco el porcentaje de apoyo que obtuvo cada uno de ellos por parte de los colombianos.

Nicolás Arrieta, youtuber e influencer bogotano
Nicolás Arrieta logró ser el primer famoso en ingresar a La casa con un porcentaje del 52,67% de votos. (Foto: Canal RCN)

Previo al momento de la eliminación Carla Giraldo y Marcelo Cezán les dieron una muestra previa de cómo iban los porcentajes de las votaciones, eso sí, sin mostrarles qué participante estaba llevando la delante con un porcentaje considerable.

Artículos relacionados

Tras minutos de tensión dentro de la sala de eliminación se dio a conocer a los televidentes que el participante que más destacaba por el apoyo del publico era Nicolás Arrieta, quien obtuvo el 57,30 % de votos acumulados en la primera gala de eliminación, asegurando así su regreso a La casa de los famosos Colombia y su permanencia por una semana más.

¿Quién fue el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026?

Una vez quedaron en el cuarto de eliminación solo dos famosos, Tebi Bernal y Luisa Cortina, los presentadores del reality, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, anunciaron que Luisa Cortina se convertía en la primera eliminada del programa tras obtener el 4,60 % de los votos del público.

Artículos relacionados

De esta manera, los participantes que regresaron a La casa de los famosos Colombia y aseguraron una semana más en la competencia fueron Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano con el 18,10 %, Yuli Ruiz con el 7,10 %, Renzo Meneses con el 6,90 % y Tebi Bernal con el 6,10%.

Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia
Luisa Cortina queda por fuera de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Sara Uribe

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina rompió el silencio acerca de algunas diferencias que presentó con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.

Karen Sevillano puso en duda las razones de Beba para posicionarse frente a Yuli La casa de los famosos

Karen Sevillano reaccionó y cuestionó el posicionamiento de Beba a Yuli en La casa de los famosos Colombia

La primera noche de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 generó debate y Karen Sevillano opinó al respecto.

Beba le hizo inesperada confesión a Valentino sobre Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba le hizo inesperada confesión a Valentino sobre Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia

Beba de la Cruz rompió el silencio tras diferencias con Yuli Ruíz durante una conversación con Valentino Lázaro.

Lo más superlike

La casa de los famosos

Lina Tejeiro se declaró fan de un participante de La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes, ¿quién es?

La actriz Lina Tejeiro, causó furor al enviar emotivas palabras dirigidas a este participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Estas fueron las últimas palabras que Yeison Jiménez envió antes de su fallecimiento. Yeison Jiménez

Revelan el último mensaje que Yeison Jiménez envió horas antes de morir

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos

La noticia ha causado mucha tristeza en la joven actriz colombiana. Francisca Estévez

Exparticipante de MasterChef Celebrity se viste de luto y confirma una dolorosa pérdida