¿Cuál participante obtuvo el mayor porcentaje de votos en La casa de los famosos?

El pasado domingo 18 de enero se llevó a cabo la primera gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, en la que seis participantes quedaron en riesgo y solo uno fue eliminado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el participante que obtuvo la mayor cantidad de votos positivos, superando el 50 %.

¿Cuál fue el participante con la mayor cantidad de votos positivo en La casa de los famosos?

Luego de una tensa jornada en la que los participantes se enfrentaron a su primer posicionamiento para revelar qué participante de los seis que estaban en riesgo de eliminación quería que se fuera de La casa de los famosos Colombia, se dio a conocer poco a poco el porcentaje de apoyo que obtuvo cada uno de ellos por parte de los colombianos.

Nicolás Arrieta logró ser el primer famoso en ingresar a La casa con un porcentaje del 52,67% de votos. (Foto: Canal RCN)

Previo al momento de la eliminación Carla Giraldo y Marcelo Cezán les dieron una muestra previa de cómo iban los porcentajes de las votaciones, eso sí, sin mostrarles qué participante estaba llevando la delante con un porcentaje considerable.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

Tras minutos de tensión dentro de la sala de eliminación se dio a conocer a los televidentes que el participante que más destacaba por el apoyo del publico era Nicolás Arrieta, quien obtuvo el 57,30 % de votos acumulados en la primera gala de eliminación, asegurando así su regreso a La casa de los famosos Colombia y su permanencia por una semana más.

¿Quién fue el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026?

Una vez quedaron en el cuarto de eliminación solo dos famosos, Tebi Bernal y Luisa Cortina, los presentadores del reality, Marcelo Cezán y Carla Giraldo, anunciaron que Luisa Cortina se convertía en la primera eliminada del programa tras obtener el 4,60 % de los votos del público.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan impactante psicofonía de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá

De esta manera, los participantes que regresaron a La casa de los famosos Colombia y aseguraron una semana más en la competencia fueron Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano con el 18,10 %, Yuli Ruiz con el 7,10 %, Renzo Meneses con el 6,90 % y Tebi Bernal con el 6,10%.