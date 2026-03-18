Eidevin sorprendió con drástico cambio de look tras ruptura con Mariana Zapata

Eidevin dio un giro radical a su imagen tras su ruptura con la influenciadora Mariana Zapata. Luego de que el cine de La casa de los famosos marcara el fin de su relación por escenas que los dejó mal parados, el influencer decidió cerrar ese capítulo con un cambio de look que ha dejado a sus seguidores sorprendidos.

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¿Por qué terminó la relación entre Eidevin y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

La gala del pasado martes 17 de marzo estuvo marcada por una nueva función de cine que mostró reveladoras escenas que destaparon conversaciones privadas entre algunos participantes de La casa de los famosos Colombia.

Tras su ruptura, Eidevin impacta con un drástico cambio de look. (Foto Canal RCN).

Entre las imágenes destacaron conversaciones y acercamientos entre Eidevin y Karola, a quien el participante negó haber tratado con cercanía frente a Mariana Zapata, con quien tenía una relación.

Así mismo, quedó al descubierto que Mariana Zapata no tenía sentimientos reales por el creador de contenido, o al menos no lo suficientemente fuertes como para avanzar más en su relación sentimental. La desconfianza y la falta de compromiso expuestas en el cine habrían dejado como resultado el fin de la relación entre ambos participantes.

¿Cómo es el cambio de look con el que Eidevin sorprendió tras su ruptura con Mariana Zapata?

De esta manera, durante el inicio de la gala de este miércoles 18 de marzo, Eidevin sorprendió a los televidentes al mostrarse con un nuevo look que terminó llevándose toda la atención.

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Según explicó el creador de contenido, esta decisión no estuvo directamente relacionada con su ruptura con Mariana Zapata, sino como una forma de castigo por haberse derrumbado tras salir del cine y expresar abiertamente que quería abandonar la competencia.

Con este nuevo look, que consiste en un bigote en lugar de una barba completa, el participante buscó redimirse por lo dicho. Además, aseguró que ahora se siente más fuerte que nunca y que quiere seguir compitiendo para llegar a la final.