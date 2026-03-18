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Eidevin toma drástica decisión con la reorganización de Tormenta y Calma; así quedaron los cuartos

Eidevin reorganizó los cuartos de Calma y Tormenta y generó reacciones entre sus compañeros; así quedó la distribución.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin reorganiza Calma y Tormenta en La casa de los famosos Colombia
Así quedaron los cuartos de Calma y Tormenta en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

En la semana del líder tirano, Eidevin tuvo la oportunidad de reorganizar los cuartos de Tormenta y Calma dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo quedaron distribuidos los cuartos de Tormenta y Calma en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de la noche del 18 de marzo, Eidevin tomó la decisión de modificar la distribución que previamente habían establecido otros concursantes en semanas anteriores.

En ese momento, los cuartos habían sido organizados por Beba y Valentino tras obtener el liderazgo.

Sin embargo, con su nuevo rol, Eidevin decidió realizar cambios en la conformación de los grupos, generando reacciones entre sus compañeros.

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En esta ocasión, Eidevin definió que el cuarto Tormenta quedara conformado por Alejandro, Tebi, Alexa, Yuli, Manuela y Juancho.

Eidevin reorganiza Calma y Tormenta en La casa de los famosos Colombia
Así quedaron los cuartos de Calma y Tormenta en La Casa de los Famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, el cuarto Calma quedó integrado por Juanda, Mariana, Valentino, Karola, Campanita, Juan Palau y el mismo Eidevin.

¿Qué reacciones dejó la decisión del líder tirano a la reorganización de Calma y Tormenta?

Tras conocerse la nueva distribución, algunos reaccionaron de inmediato a los cambios.

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Una de las primeras en hacerlo fue Alexa, quien expresó su reacción de inmediato ante la llegada de Tebi a su cuarto, en medio de la reorganización quien expresó su emoción.

"Tebi es Tormenta, Tebi es tormenta", repetía Alexa mientras reía.

Como se ha visto en los últimos días, Tebi ha mostrado mayor afinidad con algunos integrantes de Tormenta, mientras que también se han evidenciado algunas diferencias con Calma.

Otra de las situaciones que se destacó fue la de Campanita, quien anteriormente tenía cercanía con Manuela, sin embargo, esa amistad se acabó. Pero también mantenía vínculos dentro del cuarto Calma como lo era Beba y Mariana.

Eidevin reorganiza Calma y Tormenta en La casa de los famosos Colombia
Así quedaron los cuartos de Calma y Tormenta en La Casa de los Famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tras la decisión de Eidevin, el primero en reaccionar fue Valentino a quien se le ha visto muy interesado en él.

De igual forma, Karola, quien ingresó inicialmente a Tormenta, ha estado en medio de varias situaciones entre ambos cuartos, especialmente diferencias con Valentino, pero ahora tendrán que compartir cuarto y además pruebas.

En medio de esta redistribución, los famosos también se despidieron de Andrés Altafulla, quien estuvo como invitado durante dos días como asesor y ayudante del líder tirano.

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