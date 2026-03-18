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Así quedó la placa en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes se salvaron esta semana?

En La casa de los famosos, los participantes debieron decidir en parejas quién quedaba nominado y quién salvado; así quedó la placa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Placa parcial de nominación La casa de los famosos Colombia
Así quedó la placa parcial de nominación en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Los participantes tuvieron una nueva dinámica de nominación en La casa de los famosos Colombia, en la que, en esta ocasión, Eidevin, como líder tirano, escogió parejas que debían tomar su decisión en el loft.

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¿Cómo se definieron los nominados de esta semana en La casa de los famosos Colombia?

En esta dinámica, cada pareja debía decidir entre ellos quién quedaba nominado y quién se salvaba, evitando así la placa de nominación.

De cada dupla, solo uno quedaría en riesgo de eliminación, mientras el otro aseguraba su permanencia por el momento.

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Eidevin fue el primero en tomar una decisión por su rol como líder de la semana. Sin dudarlo, eligió a Alejandro Estrada para quedar en la placa.

Placa parcial de nominación La casa de los famosos Colombia
Así quedó la placa parcial de nominación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tras la conformación de las parejas que Eidevin decidió.

En una de las decisiones, Karola quedó nominada, argumentando que Alexa había sido estado muchas veces en placa. Más adelante, Valentino logró quedar salvado, mientras que Juan Palau fue nominado devolviendo el favor de la semana pasada.

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En otra de las parejas, Mariana expresó que quería quedar nominada, mientras que Yuli resultó salvada, agradeciendo la decisión tomada.

¿Quién quedó nominado por el público en La casa de los famosos Colombia?

Asimismo, Juanda Caribe sin dudar decidió la placa y que Manuela quedara a salvo por estar muchas veces en placa.

Juancho también decidió quedar en placa argumentando que ya debía salir de La casa, mientras que Campanita quedó salvado.

Finalmente, Alejandro junto a Tebi, quienes ya estaban en placa, debían decidir quién quedaba con candado. Por lo que Tebi decidió ponérselo.

Placa parcial de nominación La casa de los famosos Colombia
Así quedó la placa parcial de nominación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tras la finalizar la gala, se dio a conocer que Campanita fue el nominado por el público.

Siendo así la placa parcial quedó de la siguiente manera: Tebi con candado, Alejando, Karola, Juan Palau, Mariana, Juanda Caribe, Juancho y Campanita.

Por el momento, estos famosos estarán en la placa y, como bien se conoce, algunos tendrán la oportunidad de salvarse. Sin embargo, Tebi, quien tiene el candado, irá directo a eliminación, con riesgo de salir esta semana de La casa de los famosos Colombia.

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