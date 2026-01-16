Murió legendaria actriz de doblaje que marcó a generaciones con Dragon Ball

La industria del doblaje latinoamericano atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de una de sus figuras más influyentes.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Colegas, actores y seguidores del anime despidieron con mensajes de respeto y gratitud a una mujer cuyo trabajo marcó a varias generaciones y dejó una huella profunda en la historia del doblaje en español.

El deceso se conoció el pasado 14 de enero, fecha en la que además celebraba su cumpleaños número 94.

¿Quién es la actriz de doblaje que falleció?

Se trata de Gloria Luz Rocha Sánchez, conocida cariñosamente en el medio artístico como “La Madrina”. Fue actriz y directora de doblaje, con una trayectoria que comenzó a finales de la década de los cincuenta y que se extendió por más de medio siglo.

A lo largo de su carrera, trabajó en estudios fundamentales para el desarrollo del doblaje en México, como Rivatón de América, CINSA, Telespeciales, Producciones Salgado e Intertrack. Tras el cierre de algunos de estos estudios, se consolidó como directora en Auditel, donde permaneció hasta el año 2012.

Su apodo surgió de manera natural dentro del gremio. Según testimonios de actores que trabajaron con ella, Gloria Rocha solía “adoptar” a jóvenes talentos que veía prometedores, orientándolos y acompañándolos en sus primeros pasos profesionales. Para muchos, fue una maestra clave en su formación.

Falleció Gloria Rocha, figura clave del doblaje de Dragon Ball en Latinoamérica. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio tras el homenaje de despedida en el Movistar Arena

¿Cuál fue la causa de muerte de Gloria Rocha?

Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa oficial de su fallecimiento. La información difundida por colegas y allegados se ha limitado a confirmar su muerte y a rendir homenaje a su legado artístico.

Ni la familia ni representantes cercanos han emitido un comunicado médico o institucional que precise las circunstancias del deceso.

¿A qué personajes interpretó Gloria Rocha?

Aunque su trabajo como actriz de doblaje fue amplio, Gloria Rocha alcanzó un reconocimiento masivo por su labor como directora de doblaje, especialmente en producciones de anime que se convirtieron en fenómenos culturales en América Latina.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara

Entre 1994 y el año 2000, estuvo al frente de la dirección de Dragon Ball y Dragon Ball Z, donde fue responsable de la selección de voces y del tono interpretativo que acompañó a personajes icónicos como Gokú, Vegeta y otros protagonistas de la saga. Su trabajo fue determinante para el éxito de la franquicia en español.

Además, dirigió títulos emblemáticos como Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors, producciones que definieron una época para los fans del anime doblado. Su último trabajo registrado como actriz de doblaje fue en la película La dama de hierro (2012), con la que cerró una carrera dedicada por completo al arte de la voz.

La partida de Gloria Rocha deja un vacío significativo en el doblaje latino, pero su legado permanece vivo en cada personaje, cada serie y cada profesional que aprendió bajo su guía.