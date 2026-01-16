Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara

Yaya Muñoz habló sobre su ruptura con José Rodríguez y aseguró que, si contara lo ocurrido, la historia sería muy distinta.

Yaya Muñoz volvió a referirse públicamente a su ruptura con José Rodríguez y dejó claro que, aunque ha preferido guardar silencio, la historia podría cambiar si ella decidiera contar su versión completa.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló del tema durante una reciente aparición en el programa Dímelo King, donde lanzó una frase que no pasó desapercibida y reavivó las especulaciones alrededor del fin de la relación.

La creadora de contenido confirmó que se encuentra soltera y aseguró que su decisión de no profundizar en lo ocurrido responde a una postura personal, más que a la ausencia de razones.

¿Cuándo terminó la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Según explicó Yaya Muñoz, la relación con José Rodríguez terminó antes de Navidad. Esto hizo que la presentadora pasara las fiestas de fin de año acompañada de su familia, lejos de cualquier celebración en pareja.

Durante esa primera aparición en Dímelo King, Yaya confirmó oficialmente la ruptura y puso fin a los rumores que venían circulando desde hacía semanas en redes sociales, donde varios seguidores ya sospechaban que la pareja no atravesaba su mejor momento.

En ese momento, la influencer aseguró que prefería quedarse con los recuerdos positivos de la relación y no entrar en polémicas, dando a entender que el cierre había sido definitivo.

¿Por qué Yaya decidió no dar detalles de la ruptura?

Aunque inicialmente evitó profundizar en el tema, Yaya volvió al programa y explicó por qué ha optado por no contar qué ocurrió realmente entre ella y José Rodríguez. Y es que su silencio no se debe a que no tenga una versión, sino a una decisión consciente de manejar la situación con discreción.

La exparticipante del reality aseguró que prefiere mantener su postura y enfocarse en su presente, disfrutando de su soltería y de esta nueva etapa personal.

Fue en esta segunda aparición donde Yaya dejó la frase que más llamó la atención. Sin entrar en detalles concretos, insinuó que la historia cambiaría si ella decidiera hablar abiertamente sobre lo sucedido.

“Yo porque soy una dama, pero si yo contara realmente cómo pasaron las circunstancias y por qué estoy soltera, la historia cambiaría”, expresó la presentadora.

Sus palabras generaron reacciones inmediatas entre seguidores y usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre posibles conflictos no revelados dentro de la relación.

Las declaraciones de Yaya Muñoz reavivaron el interés alrededor de la ruptura y dividieron opiniones. Mientras algunos respaldaron su decisión de guardar silencio y manejar el tema con prudencia, otros cuestionaron la frase por considerarla una insinuación que deja abierta la puerta a nuevas polémicas.

Por ahora, Yaya ha dejado claro que no tiene intención de profundizar en el tema y que su prioridad es seguir adelante, manteniendo su vida personal fuera del foco mediático.

