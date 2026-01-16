Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo

Camila Zuluaga compartió que ya nació su segundo hijo, explicó por qué lo mantuvo en privado y reveló el significado de su nombre.

Claudia Jaramillo Martínez
La creadora de contenido Camila Zuluaga anunció el nacimiento de su segundo hijo a través de sus redes sociales, luego de varios días en los que decidió mantener el momento en privado.

Fue el pasado 15 de enero cuando la influenciadora compartió un video en el que confirmó la llegada del nuevo integrante de su familia y explicó por qué prefirió no hacerlo público de inmediato.

Según relató, tanto ella como su pareja optaron por vivir el proceso lejos de las redes sociales, priorizando la tranquilidad y el bienestar durante el parto, para luego compartir la noticia con sus seguidores.

¿Qué dijo Camila Zuluaga sobre el nacimiento de su segundo bebé?

A través de sus historias, Camila explicó que esta no es la primera vez que guarda un momento tan importante en privado. La creadora de contenido pidió disculpas a su comunidad y reconoció que ya había hecho lo mismo durante el nacimiento de su primer hijo, cuando publicó contenido cotidiano mientras en realidad se encontraba hospitalizada.

Zuluaga detalló que el proceso de parto comenzó el sábado 10 de enero, cuando empezó a sentir contracciones espaciadas. Sin embargo, fue el lunes 12 cuando estas se intensificaron y comenzaron a presentarse con mayor frecuencia.

Debido a que vive fuera de la ciudad, decidió trasladarse al hospital de manera anticipada para evitar cualquier tipo de retraso o complicación. Al llegar al centro médico, las contracciones ya se presentaban cada cinco minutos, por lo que fue ingresada para el seguimiento correspondiente.

Finalmente, el martes 13 de enero, tras varias horas de labor de parto, Camila dio a luz a su segundo hijo.

¿Cómo se llama el hijo de Camila Zuluaga?

La creadora de contenido reveló que su segundo hijo se llama Ezequiel, un nombre que, según explicó, tenía un significado especial para ella y su pareja desde hace varios años.

Camila contó que Ezequiel había sido su primera opción cuando esperaba a su primer hijo, Salomón. Sin embargo, en ese momento decidieron cambiarlo tras escuchar opiniones externas, algo que ahora reconoció como una experiencia de aprendizaje.

En esta ocasión, la pareja decidió mantener el nombre en secreto durante todo el embarazo para evitar comentarios y poder elegir libremente el nombre que siempre habían querido.

¿Qué significado tiene el nombre Ezequiel?

Zuluaga también compartió el significado del nombre de su hijo. Ezequiel proviene del hebreo Yechezqel y significa “Dios fortalece” o “Dios es mi fortaleza”.

Es un nombre de origen bíblico, asociado a uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, conocido por sus mensajes de esperanza, fortaleza y vigilancia espiritual. Para Camila, este significado tuvo un peso especial y reforzó su decisión de finalmente usarlo.

Con este anuncio, Camila Zuluaga inicia una nueva etapa en su vida familiar, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

