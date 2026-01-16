Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Julio Iglesias rompe el silencio tras graves acusaciones y prepara su defensa

Julio Iglesias se pronunció a través de su entorno cercano tras las acusaciones hechas por dos exempleada

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Julio Iglesias rompe el silencio tras graves acusaciones
Julio Iglesias rompe el silencio tras graves acusaciones y prepara su defensa. (Foto RONALDO SCHEMIDT / AFP)

El cantante español Julio Iglesias reaccionó a las acusaciones de abuso s3xual realizadas por dos mujeres que trabajaron para él, cuyos testimonios fueron publicados en una investigación del medio elDiario.es en colaboración con la cadena Univisión.

Artículos relacionados

Aunque el artista no se ha pronunciado directamente a través de un comunicado oficial, su postura comenzó a conocerse por medio de personas de su entorno cercano, quienes aseguraron que el intérprete se encuentra preparando su defensa y niega los señalamientos en su contra.

¿De qué acusan a Julio Iglesias las dos exempleadas?

Las denuncias fueron hechas por dos mujeres que prefirieron mantener su identidad en reserva y que se identifican públicamente como Rebeca y Laura. Según sus testimonios, ambas habrían sufrido abus0s s3xual3s mientras trabajaban para el cantante en distintos roles laborales, una como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta.

De acuerdo con lo publicado, las mujeres aseguraron que durante su relación laboral se habría normalizado un ambiente hostil, intimidante y coercitivo, en el que —según sus versiones— fueron presionadas a mantener encuentros con el artista. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Artículos relacionados

Según los testimonios, una de las denunciantes afirmó que los presuntos hechos ocurrieron en la residencia de Julio Iglesias en Punta Cana, donde aseguró haber sido víctima de tratos humillantes, insultos y conductas intimidatorias que afectaron su integridad emocional y su desempeño laboral.

La segunda mujer sostuvo que también habría vivido situaciones similares durante el tiempo en que trabajó para el cantante, asegurando que los encuentros habrían ocurrido en contra de su voluntad y bajo presión.

Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias por comportamientos inapropiados
Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias por comportamientos inapropiados. (Foto RONALDO SCHEMIDT / AFP)

¿Cómo respondió Julio Iglesias tras la publicación de la investigación?

Tras varios días de silencio, la reacción del cantante se conoció a través de su amigo y colega Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico, quien habló del tema en el programa El programa de Ana Rosa, emitido en España.

Arcusa aseguró que Iglesias se encuentra tranquilo, aunque preocupado y molesto por la repercusión mediática de las acusaciones. Según indicó, el cantante considera que todo lo que se ha dicho sobre él es falso y se estaría preparando para desmentir los señalamientos.

Artículos relacionados

Durante su entrevista, Ramón Arcusa afirmó que Julio Iglesias cuenta con información, mensajes y registros que respaldarían su versión de los hechos y que haría públicos en su momento como parte de su defensa.

“Está tranquilo porque tiene datos, tiene whatsapps y tiene cosas que él va a sacar”, expresó Arcusa, al referirse a los próximos pasos que daría el artista frente a las acusaciones difundidas por los medios.

Además, se refirió a los supuestos abus0s por parte del cantante explicando que todo fue una relación consentida, ya que si fuera de lo contrario, las víctimas hubieran ido a la policía.

"Si a ti te vi0lan un día, no te pueden vi0lar cada día porque si eres consciente de que te han vi0lado, vas a la policía. Hubo una relación consentida de alguna manera", respondió.

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido un pronunciamiento directo a través de sus canales oficiales, mientras las acusaciones continúan generando debate y atención mediática a nivel internacional.

Julio Iglesias se encuentra preparando su defensa contra las mujeres.
Según fuentes cercanas, Julio Iglesias se encuentra preparando su defensa contra las mujeres. (Foto RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara

Yaya Muñoz habló sobre su ruptura con José Rodríguez y aseguró que, si contara lo ocurrido, la historia sería muy distinta.

Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo Talento nacional

Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo

Camila Zuluaga compartió que ya nació su segundo hijo, explicó por qué lo mantuvo en privado y reveló el significado de su nombre.

Cris Valencia y Yeison Jiménez Talento nacional

Cris Valencia planea hacer un cambio en su vida como un tributo a Yeison Jiménez: "¿Será que lo hago?"

Cris Valencia sorprendió al anunciar el cambio que haría en su vida como tributo a Yeison Jiménez, pese a las críticas recibidas.

Lo más superlike

Artistas en honor Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Artistas conmueven tras canción en honor a Yeison Jiménez

Artistas de la música popular se unieron para rendirle un homenaje a su colega Yeison Jiménez.

La curiosa petición de Nicolás Arrieta antes de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Nicolás Arrieta sorprende al pedir eliminar a un participante de La casa de los famosos: ¿A quién?

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos

Falleció Reymon Duran, artista de merengue Talento internacional

¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de merengue tras una larga lucha contra el cáncer

Wendy Guevara, creadora de contenido y presentadora mexicana Talento internacional

Wendy Guevara revela que fue diagnosticada con una enfermedad incurable: "Debo seguir mi vida normal"