Julio Iglesias rompe el silencio tras graves acusaciones y prepara su defensa

El cantante español Julio Iglesias reaccionó a las acusaciones de abuso s3xual realizadas por dos mujeres que trabajaron para él, cuyos testimonios fueron publicados en una investigación del medio elDiario.es en colaboración con la cadena Univisión.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Aunque el artista no se ha pronunciado directamente a través de un comunicado oficial, su postura comenzó a conocerse por medio de personas de su entorno cercano, quienes aseguraron que el intérprete se encuentra preparando su defensa y niega los señalamientos en su contra.

¿De qué acusan a Julio Iglesias las dos exempleadas?

Las denuncias fueron hechas por dos mujeres que prefirieron mantener su identidad en reserva y que se identifican públicamente como Rebeca y Laura. Según sus testimonios, ambas habrían sufrido abus0s s3xual3s mientras trabajaban para el cantante en distintos roles laborales, una como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta.

De acuerdo con lo publicado, las mujeres aseguraron que durante su relación laboral se habría normalizado un ambiente hostil, intimidante y coercitivo, en el que —según sus versiones— fueron presionadas a mantener encuentros con el artista. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio tras el homenaje de despedida en el Movistar Arena

Según los testimonios, una de las denunciantes afirmó que los presuntos hechos ocurrieron en la residencia de Julio Iglesias en Punta Cana, donde aseguró haber sido víctima de tratos humillantes, insultos y conductas intimidatorias que afectaron su integridad emocional y su desempeño laboral.

La segunda mujer sostuvo que también habría vivido situaciones similares durante el tiempo en que trabajó para el cantante, asegurando que los encuentros habrían ocurrido en contra de su voluntad y bajo presión.

Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias por comportamientos inapropiados. (Foto RONALDO SCHEMIDT / AFP)

¿Cómo respondió Julio Iglesias tras la publicación de la investigación?

Tras varios días de silencio, la reacción del cantante se conoció a través de su amigo y colega Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico, quien habló del tema en el programa El programa de Ana Rosa, emitido en España.

Arcusa aseguró que Iglesias se encuentra tranquilo, aunque preocupado y molesto por la repercusión mediática de las acusaciones. Según indicó, el cantante considera que todo lo que se ha dicho sobre él es falso y se estaría preparando para desmentir los señalamientos.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida influencer a los 19 años y esta fue la carta que le dejó a su hijo

Durante su entrevista, Ramón Arcusa afirmó que Julio Iglesias cuenta con información, mensajes y registros que respaldarían su versión de los hechos y que haría públicos en su momento como parte de su defensa.

“Está tranquilo porque tiene datos, tiene whatsapps y tiene cosas que él va a sacar”, expresó Arcusa, al referirse a los próximos pasos que daría el artista frente a las acusaciones difundidas por los medios.

Además, se refirió a los supuestos abus0s por parte del cantante explicando que todo fue una relación consentida, ya que si fuera de lo contrario, las víctimas hubieran ido a la policía.

"Si a ti te vi0lan un día, no te pueden vi0lar cada día porque si eres consciente de que te han vi0lado, vas a la policía. Hubo una relación consentida de alguna manera", respondió.

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido un pronunciamiento directo a través de sus canales oficiales, mientras las acusaciones continúan generando debate y atención mediática a nivel internacional.