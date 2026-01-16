Falleció reconocida influencer a los 19 años y esta fue la carta que le dejó a su hijo

La comunidad digital atraviesa un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de una joven influencer brasileña que conmovió a millones de personas al compartir, sin filtros, su lucha contra una fuerte enfermedad.

La noticia fue confirmada el pasado 12 de enero por su esposo, quien anunció su muerte a través de una emotiva publicación en redes sociales.

En el mensaje, destacó la fortaleza con la que ella enfrentó la enfermedad y el profundo amor que dejó como legado. “Ella era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara”, escribió, generando una ola de mensajes de despedida y solidaridad.

¿Quién es la influencer brasileña que murió a los 19 años?

Se trata de Isabel Veloso, creadora de contenido brasileña que alcanzó gran reconocimiento en redes sociales al documentar su proceso médico y su día a día conviviendo con el cáncer. Su testimonio conectó con millones de personas y la llevó a reunir más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

Isabel fue diagnosticada en 2021, cuando apenas tenía 15 años, con linfoma de Hodgkin. Durante ese periodo se sometió a varios ciclos de quimioterapia y logró una recuperación inicial. Sin embargo, tiempo después de quedar embarazada, la enfermedad regresó de manera más agresiva.

A pesar del complejo panorama médico, decidió continuar con su embarazo y dio a luz a su hijo, Arthur, quien se convirtió en su principal motor durante la etapa más difícil de su vida. Los médicos le dieron un pronóstico de seis meses, pero logró vivir cerca de un año más, tiempo que aprovechó para acompañar el crecimiento de su bebé y compartir mensajes de esperanza con su comunidad.

En agosto de 2025, Isabel anunció que había iniciado cuidados paliativos tras confirmarse que el cáncer ya no tenía cura. Aun así, se mantuvo activa en redes sociales, visibilizando la enfermedad y enviando mensajes de apoyo a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Isabel Veloso padecía de linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer. (Foto Freepik)

¿Cuál fue la carta que le dejó a su hijo de un año antes de morir?

En octubre de 2025, antes de someterse a un trasplante de médula ósea, Isabel escribió una carta dirigida a su hijo, un texto privado que se viralizó tras su fallecimiento y que hoy conmueve a miles de personas.

En la carta, la joven madre le habla a Arthur desde el amor y la esperanza, asegurándole que, aunque no esté físicamente con él, siempre permanecerá presente en su vida. Le explica que está en un lugar donde cuidan de su cuerpo para poder volver a abrazarlo y acompañarlo mientras crece.

"Mi amor, mamá no está contigo ahora mismo, y sé que lo sientes. Sé que echas de menos mi regazo y ese aroma que buscas en el aire y que no está ahí. Pero quiero decirte algo: no me he ido... Estoy aquí, dentro de todo. En tu almohada, en tu juguete favorito, en los sonidos que hace la casa cuando te despiertas. Y lo más importante... Estoy dentro de la razón que me hizo levantarme una vez más: tú, mi amor", decía el escrito.

"Mamá está en un lugar donde cuidan de su cuerpo para que pueda volver a estar fuerte. Para poder llevarte en brazos, correr contigo por el parque, verte crecer, sonreír y dormir plácidamente. Y volveré. Tardaré un poco, pero volveré. Con el mismo corazón, con el mismo aroma, con el mismo amor, con un abrazo que lo arreglará todo. Si alguien te está leyendo esto, debes saber que mamá también está escuchando, esté donde esté. Y lo que más desea es decirte: nunca estás solo. Te quiero más de lo que cualquier distancia puede medir", concluyó.

Aunque en ese momento logró salir del hospital y regresar junto a su hijo, menos de dos meses después su estado de salud empeoró y la enfermedad terminó por arrebatarle la vida.