Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció reconocida influencer a los 19 años y esta fue la carta que le dejó a su hijo

La influencer brasileña falleció a los 19 años tras luchar contra una enfermedad y dejó una emotiva carta a su hijo que hoy conmueve en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocida influencer a los 19 años y esta fue la carta que le dejó a su hijo
Falleció reconocida influencer a los 19 años y esta fue la carta que le dejó a su hijo. (Foto IA)

La comunidad digital atraviesa un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de una joven influencer brasileña que conmovió a millones de personas al compartir, sin filtros, su lucha contra una fuerte enfermedad.

Artículos relacionados

La noticia fue confirmada el pasado 12 de enero por su esposo, quien anunció su muerte a través de una emotiva publicación en redes sociales.

En el mensaje, destacó la fortaleza con la que ella enfrentó la enfermedad y el profundo amor que dejó como legado. “Ella era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara”, escribió, generando una ola de mensajes de despedida y solidaridad.

¿Quién es la influencer brasileña que murió a los 19 años?

Se trata de Isabel Veloso, creadora de contenido brasileña que alcanzó gran reconocimiento en redes sociales al documentar su proceso médico y su día a día conviviendo con el cáncer. Su testimonio conectó con millones de personas y la llevó a reunir más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

Isabel fue diagnosticada en 2021, cuando apenas tenía 15 años, con linfoma de Hodgkin. Durante ese periodo se sometió a varios ciclos de quimioterapia y logró una recuperación inicial. Sin embargo, tiempo después de quedar embarazada, la enfermedad regresó de manera más agresiva.

A pesar del complejo panorama médico, decidió continuar con su embarazo y dio a luz a su hijo, Arthur, quien se convirtió en su principal motor durante la etapa más difícil de su vida. Los médicos le dieron un pronóstico de seis meses, pero logró vivir cerca de un año más, tiempo que aprovechó para acompañar el crecimiento de su bebé y compartir mensajes de esperanza con su comunidad.

En agosto de 2025, Isabel anunció que había iniciado cuidados paliativos tras confirmarse que el cáncer ya no tenía cura. Aun así, se mantuvo activa en redes sociales, visibilizando la enfermedad y enviando mensajes de apoyo a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Artículos relacionados

Isabel Veloso padecía de cáncer
Isabel Veloso padecía de linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer. (Foto Freepik)

¿Cuál fue la carta que le dejó a su hijo de un año antes de morir?

En octubre de 2025, antes de someterse a un trasplante de médula ósea, Isabel escribió una carta dirigida a su hijo, un texto privado que se viralizó tras su fallecimiento y que hoy conmueve a miles de personas.

En la carta, la joven madre le habla a Arthur desde el amor y la esperanza, asegurándole que, aunque no esté físicamente con él, siempre permanecerá presente en su vida. Le explica que está en un lugar donde cuidan de su cuerpo para poder volver a abrazarlo y acompañarlo mientras crece.

"Mi amor, mamá no está contigo ahora mismo, y sé que lo sientes. Sé que echas de menos mi regazo y ese aroma que buscas en el aire y que no está ahí. Pero quiero decirte algo: no me he ido... Estoy aquí, dentro de todo. En tu almohada, en tu juguete favorito, en los sonidos que hace la casa cuando te despiertas. Y lo más importante... Estoy dentro de la razón que me hizo levantarme una vez más: tú, mi amor", decía el escrito.

Artículos relacionados

"Mamá está en un lugar donde cuidan de su cuerpo para que pueda volver a estar fuerte. Para poder llevarte en brazos, correr contigo por el parque, verte crecer, sonreír y dormir plácidamente. Y volveré. Tardaré un poco, pero volveré. Con el mismo corazón, con el mismo aroma, con el mismo amor, con un abrazo que lo arreglará todo. Si alguien te está leyendo esto, debes saber que mamá también está escuchando, esté donde esté. Y lo que más desea es decirte: nunca estás solo. Te quiero más de lo que cualquier distancia puede medir", concluyó.

Aunque en ese momento logró salir del hospital y regresar junto a su hijo, menos de dos meses después su estado de salud empeoró y la enfermedad terminó por arrebatarle la vida.

Isabel Veloso le dejó una carta a su hijo de un año.
Isabel Veloso le dejó una carta a su hijo de un año. (Foto FreePik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanza fuerte indirecta sobre su ruptura y reveló que la historia cambiaría si hablara

Yaya Muñoz habló sobre su ruptura con José Rodríguez y aseguró que, si contara lo ocurrido, la historia sería muy distinta.

Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo Talento nacional

Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo

Camila Zuluaga compartió que ya nació su segundo hijo, explicó por qué lo mantuvo en privado y reveló el significado de su nombre.

Cris Valencia y Yeison Jiménez Talento nacional

Cris Valencia planea hacer un cambio en su vida como un tributo a Yeison Jiménez: "¿Será que lo hago?"

Cris Valencia sorprendió al anunciar el cambio que haría en su vida como tributo a Yeison Jiménez, pese a las críticas recibidas.

Lo más superlike

Artistas en honor Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Artistas conmueven tras canción en honor a Yeison Jiménez

Artistas de la música popular se unieron para rendirle un homenaje a su colega Yeison Jiménez.

La curiosa petición de Nicolás Arrieta antes de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Nicolás Arrieta sorprende al pedir eliminar a un participante de La casa de los famosos: ¿A quién?

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos

Falleció Reymon Duran, artista de merengue Talento internacional

¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de merengue tras una larga lucha contra el cáncer

Wendy Guevara, creadora de contenido y presentadora mexicana Talento internacional

Wendy Guevara revela que fue diagnosticada con una enfermedad incurable: "Debo seguir mi vida normal"