Ciro Quiñonez rompe el silencio y arremete contra Giovanny Ayala: “Yeison te odiaba”

La polémica alrededor del homenaje póstumo a Yeison Jiménez continúa creciendo. Luego de las declaraciones de Giovanny Ayala, quien explicó públicamente por qué no asistió a la despedida del cantante y calificó el evento como un “circo”, otro artista del género popular decidió intervenir.

Se trata de Ciro Quiñonez, quien rompió el silencio y respondió de manera contundente, generando una nueva ola de reacciones en redes sociales.

El homenaje, realizado el pasado 14 de enero y que reunió a varios exponentes de la música popular, buscaba rendir tributo a la memoria de Yeison Jiménez. Sin embargo, la ausencia de Ayala y sus posteriores declaraciones desviaron la atención hacia una controversia que hoy enfrenta a dos figuras del género.

¿Qué dijo Ciro Quiñonez sobre las declaraciones de Giovanny Ayala?

A través de sus redes sociales, Ciro Quiñonez reaccionó directamente a las palabras de Giovanny Ayala. El cantante no solo rechazó los comentarios en los que Ayala descalificó el homenaje, sino que aseguró que la verdadera razón de su ausencia no fue una decisión personal, sino que no era bienvenido en el evento.

Quiñonez fue enfático al afirmar que la relación entre Ayala y Yeison Jiménez no era buena, y que existían antecedentes de conflictos y comentarios negativos en vida del artista fallecido.

En su mensaje, el cantante aseguró que Ayala habría hablado mal de Yeison en repetidas ocasiones, razón por la cual —según él— no contaba con el respaldo ni el afecto del entorno cercano del intérprete.

Sus palabras, directas y sin filtros, generaron fuertes reacciones entre seguidores del género popular, quienes se dividieron entre quienes respaldan a Ciro Quiñonez y quienes consideran que este tipo de confrontaciones no deberían darse en medio de un duelo.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hpt4 en vida con Yeison hablando muchas cosas de él, tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. he dicho mi querido olvidado Giovanny Ayala”, respondió.

¿Por qué Giovanny Ayala no fue a la despedida de Yeison Jiménez?

Antes de la respuesta de Ciro Quiñonez, Giovanny Ayala ya había explicado públicamente por qué decidió no asistir al homenaje. Según el cantante, su ausencia fue una decisión personal basada en experiencias previas, especialmente lo ocurrido durante la despedida de Darío Gómez.

Ayala aseguró que en este tipo de eventos algunos artistas pierden el respeto por el momento y lo convierten en una espectáculo mediática, priorizando las fotos, los videos y la atención de la prensa por encima del verdadero homenaje. Por esa razón, afirmó que no quiso hacer parte de lo que calificó como un “circo”.

“Un amigo ayer me dijo que el circo había llegado a Bogotá [...] Estaba en el Movistar Arena [...] Pues allá estaba el circo, al que no quise ir”, compartió.

Además, lanzó críticas hacia colegas del medio, a quienes acusó de presentarse pasados de copas y de no honrar adecuadamente la memoria de Yeison Jiménez. Estas declaraciones no cayeron bien entre varios artistas ni entre los seguidores del fallecido cantante, quienes consideraron que sus palabras fueron inapropiadas.