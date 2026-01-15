Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ciro Quiñonez rompe el silencio y arremete contra Giovanny Ayala: “Yeison te odiaba”

Ciro Quiñonez respondió a Giovanny Ayala tras su ausencia en el homenaje a Yeison Jiménez y desató una fuerte polémica.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ciro Quiñonez rompe el silencio y le responde a Giovanny Ayala
Ciro Quiñonez rompe el silencio y le responde a Giovanny Ayala: “Yeison te odiaba” (Foto Canal RCN) (Foto Romain Maurice / AFP)

La polémica alrededor del homenaje póstumo a Yeison Jiménez continúa creciendo. Luego de las declaraciones de Giovanny Ayala, quien explicó públicamente por qué no asistió a la despedida del cantante y calificó el evento como un “circo”, otro artista del género popular decidió intervenir.

Artículos relacionados

Se trata de Ciro Quiñonez, quien rompió el silencio y respondió de manera contundente, generando una nueva ola de reacciones en redes sociales.

El homenaje, realizado el pasado 14 de enero y que reunió a varios exponentes de la música popular, buscaba rendir tributo a la memoria de Yeison Jiménez. Sin embargo, la ausencia de Ayala y sus posteriores declaraciones desviaron la atención hacia una controversia que hoy enfrenta a dos figuras del género.

Yeison Jiménez fue despedido por colegas del medio
Yeison Jiménez fue despedido por colegas del medio en el Movistar Arena el 14 de enero. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Ciro Quiñonez sobre las declaraciones de Giovanny Ayala?

A través de sus redes sociales, Ciro Quiñonez reaccionó directamente a las palabras de Giovanny Ayala. El cantante no solo rechazó los comentarios en los que Ayala descalificó el homenaje, sino que aseguró que la verdadera razón de su ausencia no fue una decisión personal, sino que no era bienvenido en el evento.

Quiñonez fue enfático al afirmar que la relación entre Ayala y Yeison Jiménez no era buena, y que existían antecedentes de conflictos y comentarios negativos en vida del artista fallecido.

Artículos relacionados

En su mensaje, el cantante aseguró que Ayala habría hablado mal de Yeison en repetidas ocasiones, razón por la cual —según él— no contaba con el respaldo ni el afecto del entorno cercano del intérprete.

Sus palabras, directas y sin filtros, generaron fuertes reacciones entre seguidores del género popular, quienes se dividieron entre quienes respaldan a Ciro Quiñonez y quienes consideran que este tipo de confrontaciones no deberían darse en medio de un duelo.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hpt4 en vida con Yeison hablando muchas cosas de él, tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. he dicho mi querido olvidado Giovanny Ayala”, respondió.

¿Por qué Giovanny Ayala no fue a la despedida de Yeison Jiménez?

Antes de la respuesta de Ciro Quiñonez, Giovanny Ayala ya había explicado públicamente por qué decidió no asistir al homenaje. Según el cantante, su ausencia fue una decisión personal basada en experiencias previas, especialmente lo ocurrido durante la despedida de Darío Gómez.

Ayala aseguró que en este tipo de eventos algunos artistas pierden el respeto por el momento y lo convierten en una espectáculo mediática, priorizando las fotos, los videos y la atención de la prensa por encima del verdadero homenaje. Por esa razón, afirmó que no quiso hacer parte de lo que calificó como un “circo”.

Artículos relacionados

“Un amigo ayer me dijo que el circo había llegado a Bogotá [...] Estaba en el Movistar Arena [...] Pues allá estaba el circo, al que no quise ir”, compartió.

Además, lanzó críticas hacia colegas del medio, a quienes acusó de presentarse pasados de copas y de no honrar adecuadamente la memoria de Yeison Jiménez. Estas declaraciones no cayeron bien entre varios artistas ni entre los seguidores del fallecido cantante, quienes consideraron que sus palabras fueron inapropiadas.

Giovanny Ayala catalogó el homenaje a Yeison Jiménez como un "circo"
Giovanny Ayala catalogó el homenaje a Yeison Jiménez como un "circo". (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en el Megaland - Cámara de seguridad. Yeison Jiménez

Sale a la luz video de Yeison Jiménez antes de salir a su último show en Málaga

El video responde a las cámaras de seguridad del hotel en el que Yeison Jiménez se hospedó durante su estadía en Málaga.

Revelan misteriosa psicofonía en pleno homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá Yeison Jiménez

Revelan impactante psicofonía de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez causa revuelo en redes sociales tras su homenaje en Bogotá.

Hermana de Yeison Jiménez arremete contra Giovanny Ayala Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez arremete contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

La hermana de Yeison Jiménez reaccionó con dureza a las declaraciones de Giovanny Ayala sobre el homenaje póstumo al cantante y lo acusó de buscar protagonismo.

Lo más superlike

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Las muelas del juicio retenidas pueden pasar desapercibidas, pero representan riesgos dentales que requieren evaluación y tratamiento oportuno.

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

mariana zapata discute con marilyn oquendo Mariana Zapata

Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores