Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Harry Styles anuncia nuevo álbum y confirma su esperado regreso musical

Harry Styles anunció su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que se estrenará el 6 de marzo y marca su regreso musical.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Harry Styles anuncia nuevo álbum
Harry Styles anuncia nuevo álbum y confirma su esperado regreso musical. (Foto Valerie Macon / AFP)

Harry Styles confirmó oficialmente su regreso a la música y desató la emoción de millones de seguidores alrededor del mundo. El cantante británico anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, un proyecto que marcará el inicio de una nueva etapa artística y que llegará muy pronto.

Artículos relacionados

El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde el artista compartió la portada oficial del disco y reveló la fecha de estreno, poniendo fin a semanas de especulación entre sus fans.

¿Cuál es el nuevo álbum que marca el regreso de Harry Styles?

Kiss All the Time. Disco, Occasionally es el nombre del nuevo trabajo discográfico de Harry Styles, el cuarto de su carrera como solista. El álbum estará disponible a partir del 6 de marzo y contará con 12 canciones inéditas.

La producción estuvo a cargo de Kid Harpoon, colaborador habitual del artista y responsable del sonido de todos sus álbumes anteriores. Esta alianza ha sido clave en la evolución musical de Styles, que ha transitado por el pop, el rock suave y las influencias retro con gran éxito comercial y crítico.

La portada del álbum muestra a Harry en un bosque durante la noche, bajo una bola de disco flotando en el aire. Con un look sencillo, el cantante refuerza la estética misteriosa y nostálgica que acompaña este nuevo proyecto. El título aparece en letras rosadas y azules, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El nuevo álbum de Harry Styles se estrenará el 6 de marzo
El nuevo álbum de Harry Styles se estrenará el 6 de marzo. (Foto Robyn BECK / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué pistas encendieron los rumores antes del anuncio oficial?

Días antes del anuncio, los fans más atentos descubrieron un sitio web enigmático vinculado al artista. La página, con el dominio “WeBelongTogether”, mostraba un video de un público disfrutando de un concierto e invitaba a los visitantes a enviar un mensaje con esa misma frase a un número asociado al equipo de Harry Styles.

El portal incluía además un aviso de derechos de autor de Sony Music Entertainment, lo que reforzó las sospechas de que algo importante estaba por revelarse. Con el paso de las horas, el sitio cambió su diseño y comenzó a mostrar un reloj con palabras clave como “Kiss” y “Disco”, pistas que finalmente coincidieron con el título del nuevo álbum.

Artículos relacionados

Este tipo de estrategias no son nuevas para Styles. En lanzamientos anteriores, el cantante ya había utilizado campañas digitales crípticas para generar expectativa y conversación en redes sociales.

El último álbum de Harry Styles, Harry’s House, se lanzó en 2022 y fue uno de los mayores hitos de su trayectoria. El disco debutó en el primer lugar del Billboard 200 y ganó el Grammy a Álbum del Año. Su sencillo principal, As It Was, permaneció 15 semanas en el primer puesto del Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera.

El último álbum de Harry Styles, Harry’s House, se lanzó en 2022
El último álbum de Harry Styles, Harry’s House, se lanzó en 2022 y fue uno de los mayores hitos de su trayectoria. (Foto Frederic J. Brown / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez

¡Conmovedor! Así celebró Yeison Jiménez el primer y último cumpleaños junto a su hijo Santiago

Yeison Jiménez vivió un momento inolvidable junto a su hijo Santiago que ha salido a la luz y ha conmovido a sus seguidores.

Giovanny Ayala reveló por qué no fue a homenaje de Yeison Jiménez Giovanny Ayala

Giovanny Ayala revela por qué no fue al homenaje de Yeison Jiménez y lanza dardo: "Un circo"

Giovanny Ayala rompe el silencio sobre su ausencia en el homenaje de Yeison Jiménez y arremetió contra sus colegas del género popular.

Un video inédito revive cuando Yeison Jiménez cantó desde su balcón en plena pandemia. Yeison Jiménez

Video inédito muestra a Yeison Jiménez cantando a sus vecinos en plena pandemia

Un video inédito revive el momento en que Yeison Jiménez cantó desde el balcón de su casa durante la cuarentena de 2020.

Lo más superlike

la casa de los famosos colombia 2026 La casa de los famosos

Así será la dinámica de cada día en La casa de los famosos Colombia 3

Así es la estructura de La casa de los famosos Colombia de lo que harán cada día los participantes.

Hija de Luis Alberto Posada defiende a su padre tras momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hija de Luis Alberto Posada defiende a su padre tras momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos