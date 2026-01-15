Harry Styles anuncia nuevo álbum y confirma su esperado regreso musical

Harry Styles confirmó oficialmente su regreso a la música y desató la emoción de millones de seguidores alrededor del mundo. El cantante británico anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, un proyecto que marcará el inicio de una nueva etapa artística y que llegará muy pronto.

El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde el artista compartió la portada oficial del disco y reveló la fecha de estreno, poniendo fin a semanas de especulación entre sus fans.

¿Cuál es el nuevo álbum que marca el regreso de Harry Styles?

Kiss All the Time. Disco, Occasionally es el nombre del nuevo trabajo discográfico de Harry Styles, el cuarto de su carrera como solista. El álbum estará disponible a partir del 6 de marzo y contará con 12 canciones inéditas.

La producción estuvo a cargo de Kid Harpoon, colaborador habitual del artista y responsable del sonido de todos sus álbumes anteriores. Esta alianza ha sido clave en la evolución musical de Styles, que ha transitado por el pop, el rock suave y las influencias retro con gran éxito comercial y crítico.

La portada del álbum muestra a Harry en un bosque durante la noche, bajo una bola de disco flotando en el aire. Con un look sencillo, el cantante refuerza la estética misteriosa y nostálgica que acompaña este nuevo proyecto. El título aparece en letras rosadas y azules, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El nuevo álbum de Harry Styles se estrenará el 6 de marzo. (Foto Robyn BECK / AFP)

¿Qué pistas encendieron los rumores antes del anuncio oficial?

Días antes del anuncio, los fans más atentos descubrieron un sitio web enigmático vinculado al artista. La página, con el dominio “WeBelongTogether”, mostraba un video de un público disfrutando de un concierto e invitaba a los visitantes a enviar un mensaje con esa misma frase a un número asociado al equipo de Harry Styles.

El portal incluía además un aviso de derechos de autor de Sony Music Entertainment, lo que reforzó las sospechas de que algo importante estaba por revelarse. Con el paso de las horas, el sitio cambió su diseño y comenzó a mostrar un reloj con palabras clave como “Kiss” y “Disco”, pistas que finalmente coincidieron con el título del nuevo álbum.

Este tipo de estrategias no son nuevas para Styles. En lanzamientos anteriores, el cantante ya había utilizado campañas digitales crípticas para generar expectativa y conversación en redes sociales.

El último álbum de Harry Styles, Harry’s House, se lanzó en 2022 y fue uno de los mayores hitos de su trayectoria. El disco debutó en el primer lugar del Billboard 200 y ganó el Grammy a Álbum del Año. Su sencillo principal, As It Was, permaneció 15 semanas en el primer puesto del Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera.