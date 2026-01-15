Hija de Luis Alberto Posada defiende a su padre tras momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez

Un momento incómodo marcó uno de los homenajes realizados en memoria de Yeison Jiménez, donde varios artistas del género popular se reunieron para despedir al cantante.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

La situación tuvo como protagonista a Luis Alberto Posada, cuya participación generó reacciones divididas y comentarios en redes sociales.

El evento, cargado de emotividad, buscaba rendir tributo a la vida y legado musical de Yeison Jiménez. Sin embargo, un episodio ocurrido durante la presentación de Posada terminó desviando la atención y provocando polémica entre asistentes y seguidores.

¿Qué pasó con Luis Alberto Posada durante el homenaje a Yeison Jiménez?

Luis Alberto Posada subió al escenario para despedirse de Yeison Jiménez interpretando dos canciones significativas: Se me fue sin un adiós y Doblan las campanas. Antes de cantar, el artista dedicó unas palabras sentidas en honor a su colega, resaltando el dolor que atravesaba el gremio musical por la pérdida.

Al finalizar estas interpretaciones, Posada expresó su intención de cantar una canción más. Según se pudo observar, esta decisión no habría sido bien recibida por los músicos que acompañaban el homenaje, quienes presuntamente mostraron incomodidad ante la solicitud.

Frente a la situación, el cantante tomó el micrófono y señaló que no deseaba generar conflictos en un momento tan sensible. Aun así, decidió continuar y pidió al público que lo acompañara, interpretando la canción en formato a capela, sin el respaldo instrumental de la banda.

Durante ese instante, Posada insistió en que no era un espacio para disputas ni egos, sino para despedir con respeto a Yeison Jiménez, recordando que todos los presentes compartían el mismo motivo: rendir homenaje a su memoria.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

Luis Alberto Posada vivió un tenso momento en homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo la hija de Luis Alberto Posada tras la polémica?

Tras la ola de comentarios que surgieron luego del homenaje, Nathaly Posada, hija del cantante, decidió pronunciarse públicamente para defender a su padre. A través de un emotivo mensaje, expresó que el contexto del evento era el duelo y que no se debía juzgar a una persona por la forma en que decide despedirse.

Nathaly aseguró que nadie conoce realmente lo que hay en el corazón de su padre ni las emociones que puede estar atravesando. Señaló que el dolor, los recuerdos y hasta los silencios hacen parte del proceso de duelo, y que Posada tenía todo el derecho de vivirlo y expresarlo.

“Nadie sabe lo que hay en su corazón ni si ese dolor viene acompañado de culpa, recuerdos o silencios, pero sí tiene derecho a sentir, a despedirse y a guardar duelo”, comentó.

Además, hizo un llamado al respeto y criticó los mensajes de odio que circularon en redes sociales tras el episodio. En su mensaje, manifestó que esperaba que quienes hoy juzgan duramente a su padre no fueran los mismos que, en un futuro, lamentaran su ausencia con palabras vacías.

Artículos relacionados Belinda Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

“A quienes hoy lo insultan y juzgan desde el odio, solo les digo algo: ojalá el día que mi padre ya no esté, no sean esas mismas personas las que salgan a lamentar su partida ni a decir palabras bonitas que hoy no son capaces de sostener con respeto”, agregó.

La hija del artista concluyó defendiendo la humanidad de su padre, recordando que más allá de su trayectoria musical, es un ser humano que también atraviesa el luto por una tragedia que ha afectado no solo al gremio artístico, sino a todo un país.

“El silencio también es una forma de humanidad. Aquí no se trata de egos, se trata de respeto. Defender a un padre no es una falta de respeto, es amor y lealtad. Mi papá es un ser humano, un artista con trayectoria y un hombre que hoy está de luto, como lo está un país por la tragedia de seis seres humanos”, finalizó.