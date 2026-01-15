Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

Belinda volvió a captar la atención de sus seguidores tras anunciar que dejará México de manera temporal.

La cantante y actriz compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde reveló que emprenderá un nuevo camino profesional que la llevará a instalarse por un tiempo en España. Aunque la artista aclaró que no se trata de una despedida definitiva, sí reconoció que el cambio le genera sentimientos encontrados.

La intérprete de Angel explicó que esta decisión responde a un nuevo reto actoral que marcará una etapa importante en su carrera. El anuncio no tardó en generar reacciones entre sus fanáticos, quienes manifestaron sorpresa, nostalgia y expectativa por este nuevo proyecto internacional.

Belinda revela que se irá de México temporalmente. (Foto JULIEN DE ROSA / AFP)

¿Por qué Belinda dejará México temporalmente?

Según contó la propia artista, su salida del país está relacionada con el inicio de las grabaciones de Carlota, una serie en la que dará vida a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México. Belinda describió este papel como uno de los más significativos de su trayectoria, dejando claro que se trata de un proyecto que la ilusiona profundamente.

En su mensaje, la cantante confesó que despedirse de México no ha sido fácil, ya que es el país donde ha desarrollado gran parte de su carrera artística.

Sin embargo, también destacó la emoción que le produce comenzar esta nueva aventura profesional en Europa, especialmente en un proyecto de corte histórico y con gran carga dramática.

"Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España! Carlota es un gran proyecto para mí! La última emperatriz de México!!", comparitó la artista.

¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Belinda?

Hasta el momento, Belinda no ha revelado demasiados detalles sobre la producción de Carlota, más allá de confirmar que se trata de una serie y que su estancia fuera de México será por tiempo indefinido. Tampoco precisó en qué ciudad española se instalará, aunque muchos de sus seguidores especulan que podría ser Madrid, su ciudad natal.

La actriz compartió una imagen tomada desde el interior de un avión, en la que se aprecia parte de su equipaje y la ventanilla en plena noche, acompañada de un mensaje que refleja tanto nostalgia como ilusión por lo que está por venir. La publicación bastó para desatar comentarios y teorías sobre el alcance de este nuevo proyecto.

Belinda protagonizará a Carlota de Habsburgo en la nueva producción de la última emperatriz de México. (Foto Jason Koerner / AFP)

La partida de Belinda ocurre después de un año especialmente exitoso en lo profesional. En 2025, la artista fue parte de Mentiras, La Serie, producción que tuvo una gran acogida por parte del público. En este proyecto compartió créditos con figuras como Mariana Treviño, Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez.

Además, la cantante lanzó el videoclip de Heterocromía, uno de sus estrenos más comentados, que también generó conversación en redes sociales por su propuesta visual y los rumores que surgieron alrededor de su vida personal.

Con este nuevo reto en España, Belinda demuestra que atraviesa un momento de consolidación y búsqueda artística, apostándole a proyectos que la retan más allá de la música. Aunque su ausencia en México será notoria, sus seguidores ya esperan verla brillar en esta nueva faceta internacional.