Falleció la hija secreta de Freddie Mercury tras una larga lucha contra una extraña enfermedad

La historia desconocida que rodeó durante décadas la vida personal de Freddie Mercury vuelve a estremecer al mundo de la música.

En las últimas horas se confirmó la muerte de la mujer que fue señalada como la hija secreta del icónico líder de Queen, un vínculo que solo salió a la luz pública hace pocos meses y que ahora se cierra con una noticia profundamente dolorosa para su familia.

¿Quién era la hija secreta de Freddie Mercury?

La mujer, conocida públicamente como “B” o “Bibi”, falleció a los 48 años luego de enfrentar durante años una compleja enfermedad.

Bibi fue presentada al mundo como la hija biológica de Freddie Mercury a través del libro Love, Freddie, escrito por la periodista y biógrafa Lesley-Ann Jones. Según la autora, el cantante habría sido padre en 1976, fruto de una relación que decidió mantener en total reserva para proteger tanto a la niña como a su entorno.

Aunque creció lejos del foco mediático, Bibi siempre supo quién era su padre. De acuerdo con el relato recogido en la investigación, Freddie Mercury mantuvo una relación cercana con ella hasta su muerte en 1991, visitándola con frecuencia y acompañándola en distintas etapas de su vida. Incluso, según la autora, el artista se refería a ella con apodos cariñosos y le dejó escritos personales que respaldan el vínculo.

Durante años, la identidad de Bibi se mantuvo en secreto por una decisión consciente. Ella desarrolló una carrera profesional lejos del espectáculo y evitó cualquier exposición pública que pudiera afectar su vida personal o laboral.

Freddie Mercury decidió mantener a su hija protegida del entorno mediático. (Foto JEAN-CLAUDE COUTAUSSE / AFP)

¿De qué murió la hija de Freddie Mercury?

La muerte de Bibi se produjo tras una prolongada lucha contra el cordoma, un tipo de cáncer poco común que se desarrolla en la columna vertebral. Se trata de una enfermedad de crecimiento lento, pero altamente agresiva, que suele requerir tratamientos complejos y continuos.

Según confirmó su esposo, Thomas, Bibi falleció en paz luego de años enfrentando la enfermedad, dejando dos hijos pequeños. El cáncer se manifestó desde etapas tempranas de su vida y, aunque atravesó períodos de remisión, nunca logró superarlo por completo.

Debido a la complejidad del diagnóstico, la familia se vio obligada a trasladarse en varias ocasiones entre distintos países para acceder a tratamientos especializados. Francia fue uno de los lugares donde residió durante buena parte de su proceso médico.

A diferencia del universo mediático que rodeó a su padre, Bibi eligió una vida discreta. Se mantuvo alejada de los medios, incluso cuando su vínculo con Freddie Mercury era conocido dentro de su círculo cercano. Su prioridad fue formar una familia y proteger a sus hijos del ruido público.

El deceso de Bibi fue confirmado por su esposo, quien informó que sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes, cumpliendo un deseo familiar. La noticia generó impacto internacional, no solo por la pérdida, sino por el peso simbólico que representa el cierre de una historia desconocida ligada a una de las figuras más influyentes de la música.