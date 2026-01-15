Reconocido actor sufrió convulsiones durante reality en vivo

Un inesperado episodio de salud encendió las alarmas dentro de uno de los realities más vistos de Brasil.

Un reconocido actor de telenovelas, que había ingresado recientemente a la nueva temporada de Big Brother, tuvo que abandonar el programa luego de sufrir convulsiones durante una prueba física, situación que obligó a una intervención médica inmediata y a su posterior hospitalización.

La noticia causó impacto entre los televidentes y dentro de la casa, ya que su participación había sido anunciada como una de las grandes apuestas de esta edición por su trayectoria artística y el peso de su nombre en la televisión brasileña.

¿Quién es el famoso actor que sufrió convulsiones?

Se trata de Henri Castelli, actor brasileño con una amplia carrera en telenovelas y uno de los rostros más reconocidos del género en su país.

A sus 47 años, el intérprete decidió asumir un nuevo reto profesional al ingresar como participante a la edición número 26 de Big Brother Brasil, una temporada que prometía destacar por la diversidad de perfiles y personalidades fuertes dentro del encierro.

Castelli es recordado por protagonizar producciones exitosas como Flor del Caribe y Tiempo de amar, lo que generó gran expectativa entre los seguidores del programa y de su carrera artística. Su entrada a la casa fue celebrada por el público y por sus compañeros, quienes veían en él a una de las figuras más competitivas del reality.

Henri Castelli sufrió una convulsión en programa en vivo. (Foto IA)

¿Qué ocurrió dentro de la casa de Big Brother?

El incidente se presentó apenas 24 horas después de su ingreso al programa. Durante una de las tradicionales pruebas físicas que definen liderazgo y beneficios como comida o privilegios dentro de la casa, el actor comenzó a presentar complicaciones graves de salud.

En medio del desafío, Henri cayó al suelo y no logró ponerse de pie. Sus compañeros notaron rápidamente que algo no estaba bien, al ver que presentaba convulsiones y dificultades para respirar, lo que generó escenas de tensión y preocupación generalizada. Las imágenes mostraron a varios participantes visiblemente impactados mientras solicitaban ayuda.

El equipo médico del programa actuó de inmediato y decidió trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario para una evaluación más completa.

¿Por qué el actor no pudo continuar en el reality?

Aunque inicialmente fue dado de alta tras recibir atención médica, la situación no se resolvió por completo. De acuerdo con información difundida por medios locales, una vez en su hogar, Henri Castelli sufrió una segunda convulsión, lo que confirmó que su estado de salud requería un seguimiento más riguroso.

Ante este nuevo episodio, la producción del programa tomó la decisión de cancelar definitivamente su participación, priorizando su bienestar físico y descartando cualquier posibilidad de regreso al encierro.

Actualmente, el actor se encuentra fuera del reality y enfocado completamente en su recuperación. Aunque no se han entregado mayores detalles sobre el origen de las convulsiones, se sabe que deberá someterse a controles médicos para determinar las causas y prevenir nuevos episodios.

Mientras tanto, el público, sus seguidores y los participantes que continúan dentro de la casa le han enviado numerosos mensajes de apoyo y solidaridad.