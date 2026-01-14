Reconocida presentadora realizó dolorosa confesión sobre un familiar: “Apareció muerto”

Una reconocida conductora de televisión abrió su corazón en plena transmisión para compartir una de las experiencias más dolorosas y difíciles que ha vivido en su vida.

La presentadora reveló un episodio de pérdida y culpa que marcó profundamente a su familia, recordando el impacto que tuvo la noticia del fallecimiento inesperado de un ser querido que vivía solo en el extranjero.

¿Quién es la reconocida presentadora que confesó la pérdida de un ser querido?

La comunicadora que compartió este duro episodio es Lindsay Casinelli, periodista venezolana y copresentadora del programa La Mesa Caliente. Durante una conversación en el programa, Casinelli habló abiertamente de la muerte sorpresiva de su tío, quien vivía en Estados Unidos.

La presentadora explicó que ella y su familia solían hablar con frecuencia con su tío, quien siempre estaba al tanto de sus vidas y era muy querido. Sin embargo, en una ocasión dejaron de tener noticias de él y, días después, se enteraron de que había fallecido.

“Voy a compartir algo que me pasó a mí con mi tío. Nosotros hablábamos todos los días y un día apareció muerto”, comenzó su relato.

La comunicadora aseguró que no fue sino hasta cuatro días después que se enteraron de su muerte, lo que le generó un profundo sentimiento de culpa y tristeza:

“Fue cuatro días después que yo me enteré y la culpabilidad que yo sentía era tan terrible, porque decía: ‘¿Cómo mi tío pudo haber estado muerto?’. Mi tío querido, amado, el que me mandó 100 dólares cuando yo no tenía que comer”.

Lindsay Casinelli reveló la muerte de un tío cercano en Estados Unidos.

¿Qué ocurrió con el tío de Lindsay Casinelli?

Casinelli relató que nadie se dio cuenta durante esos días de ausencia porque su tío vivía solo y, al ser un día laboral, simplemente no respondía como de costumbre.

Fue un compañero de trabajo del hombre quien finalmente fue a su casa y tocó la puerta, descubriendo su fallecimiento.

“Nadie se dio cuenta hasta que alguien del trabajo fue y tocó la puerta. No nos dimos cuenta, porque nosotros teníamos contando con él los fines de semana y él muere un lunes”, explicó la periodista con evidente pesar.

El relato no solo fue una confesión personal, sino también una reflexión sobre el vacío que deja una persona cuando no hay señales de vida durante varios días.

¿Quién es Lindsay Casinelli?

Lindsay Casinelli es una reconocida periodista y presentadora venezolana con amplia trayectoria en la televisión hispana de Estados Unidos. Nació el 3 de septiembre de 1985 y, desde muy joven, mostró interés por el periodismo y la comunicación. En 2001 se mudó a Estados Unidos, donde continuó su formación académica.

Durante varios años trabajó en Univision, donde se destacó como presentadora y reportera deportiva, participando en programas y coberturas especiales que la posicionaron como una de las figuras más conocidas del periodismo deportivo latino.

A partir de 2025, pasó a formar parte de la cadena Telemundo, donde continúa desarrollando su carrera como conductora y panelista. Actualmente es una de las copresentadoras del programa “La Mesa Caliente”, espacio en el que combina opinión, entretenimiento y temas de actualidad.

En el plano personal, está casada con Miguel Ángel García desde 2018 y es madre de dos hijos, faceta que también suele compartir con su audiencia y seguidores en redes sociales.