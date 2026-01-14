Mujer asegura que la muerte de Yeison Jiménez no fue un accidente: "aquí hubo manos negras"

La muerte de Yeison Jiménez continúa generando reacciones y especulaciones.

Mientras las autoridades sostienen que el hecho corresponde a un accidente aéreo ocurrido pocos minutos después del despegue, una reconocida vidente ha dado una versión distinta que ha causado polémica en redes sociales.

En días recientes circularon múltiples noticias sobre lo sucedido con el artista y el vuelo en el que perdió la vida. En medio de esa conversación pública, Vieira Vidente decidió consultar sus cartas para indagar qué había detrás del accidente.

Aunque oficialmente lo ocurrido se maneja como un siniestro aéreo, las declaraciones de la vidente abrieron debate entre quienes rechazan cualquier teoría diferente y quienes, por el contrario, creen que podría haber algo más detrás de la tragedia.

¿Qué dijo Vieira Vidente sobre el accidente de Yeison Jiménez?

En el video difundido en redes, Vieira aseguró que sus cartas le mostraban información relacionada con el estado emocional y personal del artista antes de su muerte. Según ella, Yeison se encontraba agotado y cargando situaciones del pasado que no habrían estado completamente resueltas.

La vidente afirmó que los sueños premonitorios del cantante no eran casualidad y que habrían ocurrido varias veces, lo cual, en su lectura, tendría un significado directo con lo sucedido. Señaló que veía “cansancio profundo” y que había personas a su alrededor que no le deseaban el bien.

“Aquí las cartas me están diciendo, con todo el respeto que Yeison se merece, aquí me sale que él estaba muy cansado, muy cansado”, expresó.

La vidente también afirmó que en el pasado el cantante habría tenido conflictos relacionados con antiguas etapas de su vida, vinculadas a excesos y malas compañías.

“Él tenía cola que le pisen. Aquí me sale que cuando él estaba en aquello, en el tiempo de antes, en el vicio, en cosas, situaciones de droga, aquí me sale alguien que lo quería sacar a él, quitar del camino. Él debía algo”, reveló.

Vieira añadió que, según su lectura esotérica, ciertas energías “oscuras” lo perseguían y que el año 2026 representaría un periodo complejo:

“Él no salió totalmente de aquello, de aquello oscuro que a él lo perseguía siempre y lo iba a perseguir toda la vida. [...] El 2026, el seis, el número de la bestia”, agregó la vidente.

Vieira vidente asegura que Yeison Jiménez estaba "muy cansado" previo a su muerte. (Foto Canal RCN)

¿Fue la muerte de Yeison Jiménez un accidente?

La parte que más controversia generó fue cuando la vidente aseguró que, desde su lectura, la muerte del artista no habría sido totalmente accidental.

Afirmó que en el hecho habrían intervenido “manos negras” y que alguien se habría aprovechado de los sueños que el cantante había comentado públicamente.

“Aquí hubo manos negras. Aquí hubo alguien que se abasó al sueño, a los tres sueños, porque [...] es casi lo mismo. [...] Oh, vamos a hacer esto para que piensen que fue cosa de Dios. No, porque ya Dios lo ayudó y lo libró la primera vez que que trató de pasar ese accidente arriba, él la libró”, explicó la vidente.

Según ella, lo sucedido no sería simplemente una falla técnica, sino un evento provocado. Incluso habló de un supuesto daño intencional en los motores para generar la caída de la aeronave. Agregó que, en sus cartas, aparecía la figura de un hombre con poder económico que habría tenido motivos para tomar represalias.

“Aquí [...] hubo algo para que fallara los motores, para que fallara la avioneta y se fueran todos lo que estaban con él. Sabían bastante, sabían bastante hasta el propio mánager de él sabía mucho [...] Aquí me está saliendo que un hombre, un hombre apoderado con el dinero dolido que él le debía, fue lo que le puso el dedo”, finalizó la vidente.

Estas afirmaciones fueron ampliamente comentadas en redes, donde algunos usuarios las desestimaron de inmediato y otros aseguraron que podrían coincidir con sensaciones previas del artista.