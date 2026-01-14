Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

Una reconocida creadora de contenido falleció a los 39 años, casi tres años después de recibir su diagnóstico.

La noticia se conoció a través de su propia cuenta de Instagram, donde durante los últimos años relató el avance de su enfermedad y los cambios que esta produjo en su vida familiar y personal.

La publicación que confirmó su muerte llamó la atención porque el mensaje había sido escrito por la misma influencer antes de fallecer. Además, la fotografía que acompaña el anuncio la muestra sonriente, algo coherente con la manera en que decidió comunicar su proceso durante el tiempo que convivió con la enfermedad.

¿Quién es la influencer que anunció su propia muerte?

Se trata de Sara Bennett, creadora de contenido que registraba su proceso de vida después de haber sido diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa. Fue ella misma quien dejó preparado el mensaje que se publicó tras su fallecimiento en su cuenta de Instagram.

En ese texto señaló que no estaba en dolor ni cansancio y que, en los últimos meses de su vida, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido. También expresó que estaba agradecida por el tiempo que tuvo y que logró terminar la lista de objetivos que se había propuesto antes de morir.

Sara Bennett empezó a compartir contenido en 2020 con un propósito diferente: promocionar su negocio de organización profesional llamado The Ananda Edit. Sin embargo, su vida dio un giro en marzo de 2023 cuando recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

Tras esto, cambió el enfoque de su cuenta y también su nombre de usuario a @TheAnandaPivot, señalando que todo en su vida se había modificado. Contó que pensó en cerrar sus redes sociales, pero decidió no hacerlo porque sentía que sería otra cosa más que la enfermedad le arrebataba.

Desde entonces comenzó a documentar su experiencia conviviendo con una enfermedad neurodegenerativa, explicando los trámites médicos, los cambios emocionales y los ajustes cotidianos que debía realizar.

Sara Bennet preparó un comunicado para anunciar su fallecimiento. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Sara Bennett?

La creadora de contenido falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada casi tres años antes. La ELA afecta progresivamente las neuronas motoras, debilitando los músculos y limitando funciones básicas como la movilidad, la respiración y el habla.

En su caso, la enfermedad había avanzado de manera significativa durante los últimos meses, razón por la cual se encontraba en cuidados paliativos y había preparado el mensaje que posteriormente anunció su fallecimiento. Aunque no se detallaron aspectos clínicos específicos, su muerte está asociada al deterioro propio de esta condición, que reduce de forma progresiva la capacidad del cuerpo para funcionar con normalidad.

Meses antes de su fallecimiento también relató que realizó un “ensayo” de su ceremonia de final de vida, donde escuchó lo que sus seres queridos dirían cuando ella ya no estuviera. Aunque contó que lloró intensamente, describió la experiencia como significativa porque le permitió plantear una despedida distinta al funeral tradicional.