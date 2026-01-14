¡Se casó con su mascota! Reconocida cantante sorprendió al dar el sí con su perro

Una reconocida artista estadounidense sorprendió a sus seguidores al revelar que, para su celebración de cumpleaños 50, decidió dar el “sí” y casarse.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue la noticia de que decidió casarse con su perro, algo que rápidamente se hizo viral y generó debate en redes sociales por lo inusual de la ceremonia.

¿Quién es la cantante que se casó con su perro?

La cantante es Jenny Lewis, quien decidió celebrar su cumpleaños número 50 de una manera poco común: casándose simbólicamente con su mascota, Bobby Rhubarb.

Según lo que ella misma compartió en redes sociales el 10 de enero, tomó esta decisión como parte de su festejo personal por llegar a esta edad.

En sus publicaciones, Lewis definió a su perro como “su verdadero amor”, frase que fue ampliamente replicada por sus seguidores y por páginas de entretenimiento.

En las imágenes publicadas se observa que realizó la ceremonia en su jardín, donde hubo decoración especial y alimentos con mensajes relacionados con la celebración. Entre ellos se apreciaban pudines con las frases “JL50” y “Para BIEN o para MAL, sí quiero”, haciendo alusión directa a las tradicionales frases de boda.

En el post de redes sociales, la cantante escribió: “me casé con mi perro por mi 50 cumpleaños… ¡BENDICIÓN!”, reforzando que se trataba de una ceremonia simbólica y parte de la celebración de su cumpleaños. La publicación generó múltiples comentarios entre los seguidores, algunos que lo tomaron con humor y otros que mostraron sorpresa por la decisión.

Lewis, quien cumplió 50 años el 8 de enero, invitó a amigos cercanos a la reunión, incluidos Morgan Nagler, Dave Scher y Alex Greenwald, integrante de Phantom Planet. También asistió su compañero de banda de Postal Service, Ben Gibbard. La reunión no fue masiva, sino más bien privada, con presencia de personas de su círculo cercano.

¿Quién es Jenny Lewis, la cantante que se casó con su perro?

Jennifer Diane "Jenny" Lewis es una cantante, música y actriz estadounidense. Fue la cantante principal y guitarrista de la banda de indie rock Rilo Kiley. Además de su trabajo con la agrupación, ha desarrollado una carrera como solista y ha lanzado cuatro álbumes, construyendo una trayectoria sólida dentro del rock indie.

Lewis nació en Las Vegas, Nevada. Su madre, Linda, era cantante profesional y su padre, Eddie Gordon, fue miembro del Harmonica Gang de Las Vegas. También se ha señalado que es de ascendencia judía asquenazí. Su infancia estuvo vinculada al mundo artístico debido a la profesión de sus padres, lo que facilitó su cercanía temprana con la música y el espectáculo.

A lo largo de su carrera, ha participado tanto en la música como en la actuación, consolidándose como una figura reconocida dentro del ámbito del indie estadounidense. Su estilo musical y su personalidad pública han contribuido a que tenga un grupo de seguidores fieles.

Su reciente ceremonia simbólica con su perro se suma a una serie de momentos personales que la cantante ha decidido compartir en redes sociales. El gesto generó comentarios divididos: algunos lo catalogaron como una broma o acto performativo propio de una celebración de cumpleaños, mientras que otros lo interpretaron como una demostración del vínculo afectivo con su mascota.

Lo cierto es que la artista logró llamar la atención con esta acción y convertirse en tema de conversación.