¿Rosalía tiene nueva pareja? La cantante sería relacionada sentimentalmente con una mujer

Rosalía volvió a estar en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni una colaboración internacional.

La artista española ha sido captada en diferentes ocasiones acompañada de una joven modelo francesa, y las imágenes difundidas en redes sociales han desatado rumores sobre una posible nueva relación sentimental.

¿Rosalía tiene nueva pareja?

Los rumores apuntan a que Rosalía podría estar iniciando una relación con la modelo francesa Loli Bahía.

Las especulaciones se intensificaron luego de que se viralizaron fotografías en las que ambas aparecen compartiendo salidas y eventos privados.

Las fotos, tomadas en ciudades como París y durante celebraciones de Año Nuevo en Brasil, muestran a la cantante compartiendo momentos cercanos con la modelo. Las escenas donde se les ve caminando juntas, tomadas de la mano y asistiendo a cenas han servido como punto de partida para la ola de especulaciones que actualmente rodea la vida personal de Rosalía.

Los gestos, la proximidad y la repetición de apariciones públicas han sido interpretadas por muchos seguidores como señales de una posible relación sentimental. Por ahora, nada ha sido confirmado por la cantante, pero la interacción entre ambas ha sido suficiente para encender el debate.

Rosalía fue captada con una modelo francesa. (Foto Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

¿Quién es la nueva pareja de Rosalía?

La persona con la que se ha relacionado a la intérprete de Motomami es Loli Bahía, modelo nacida en Lyon en 2002. Proviene de una familia con raíces españolas y argelinas y, antes de dedicarse al modelaje, realizó estudios en un conservatorio de música.

Su carrera tomó impulso en 2020, cuando ganó el concurso Egeri Tours, logro que llamó la atención de la agencia Women, con la cual empezó a trabajar profesionalmente. Poco después debutó en la pasarela de Louis Vuitton, un momento que marcó el inicio de su proyección internacional.

Desde entonces, Loli Bahía ha participado en campañas y desfiles para firmas de alto perfil como Chanel, Céline, Saint Laurent, Max Mara y Prada, convirtiéndose en uno de los rostros jóvenes más demandados del modelaje europeo.

Su trayectoria también llegó al cine: en 2023 formó parte del elenco de la película Jeanne du Barry, producción centrada en la historia de la última favorita del rey Luis XV.

Aunque no existe confirmación oficial de ninguna de las dos partes, la cercanía reflejada en las fotos ha hecho que numerosos usuarios en redes consideren la posibilidad de que la artista tenga una nueva pareja.

Loli Bahía es la supuesta nueva pareja de Rosalía. (Foto Bertrand GUAY / AFP)

¿Qué dicen las redes de los rumores de la nueva pareja de Rosalía?

Las reacciones están divididas. Algunos usuarios consideran que las fotografías son evidencia suficiente para hablar de una nueva relación, mientras que otros sostienen que se trata de una amistad cercana y gestos de afecto normales entre personas del círculo artístico.

También se ha generado debate alrededor de la exposición mediática de la vida privada de Rosalía, ya que la cantante suele manejar con discreción sus relaciones personales y raramente confirma o desmiente rumores.