Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Luto en la música! Muere famoso artista a los 50 años en su casa

Medios estadounidenses confirmaron la muerte de un reconocido cantante y productor de 50 años, hallado sin signos vitales en su residencia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido artista
Falleció reconocido artista y cantante a los 50 años. (Foto FreePik)

El mundo de la música se encuentra de luto por la partida de un reconocido artista y productor musical.

Artículos relacionados

La noticia fue confirmada por un medio estadounidense, que informó sobre el fallecimiento en su residencia y los primeros detalles conocidos sobre el caso.

La información ha generado reacciones en la industria musical debido a la trayectoria del cantante y a los proyectos que desarrolló a lo largo de su carrera.

¿Quién es el cantante que falleció?

John Forté fue un artista y cantante que obtuvo reconocimiento por su trabajo junto al grupo The Fugees, una agrupación musical destacada en la escena internacional. Además de su faceta como intérprete, también se desempeñó como productor y colaboró con diferentes proyectos musicales.

Según medios estadounidenses, el artista falleció el 12 de enero en su hogar en Chilmark. El relato indica que fue un vecino quien encontró al cantante en el suelo de la cocina y decidió dar aviso a las autoridades. Tras alertar a la policía, uniformados y personal de emergencia acudieron al lugar para verificar la situación.

Artículos relacionados

Cuando las autoridades llegaron a la residencia, Forté fue declarado sin respuesta y sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el mismo sitio donde fue hallado.

Forté era una figura apreciada dentro de la comunidad musical de la isla donde residía. De acuerdo con los reportes divulgados, muchas personas que coincidieron con él en distintos contextos lo recordaron como alguien generoso, empático y con una destacada trayectoria artística. Diversos colegas y allegados expresaron su reconocimiento a su carrera y a los aportes que realizó a la industria.

John Forté fue un artista y cantante que falleció a los 50 años
John Forté fue un artista y cantante que falleció a los 50 años. (Foto Jamie McCarthy / AFP)

¿Cuál es la causa de muerte de John Forté?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de la muerte del artista. El jefe de policía declaró que no se encontraron signos de vi0lencia ni una causa de fallecimiento evidente en el lugar de los hechos.

Sin embargo, indicó que el caso continúa bajo investigación y se encuentra en estudio por parte del médico forense del estado, quien realizará los análisis correspondientes.

Medios estadounidenses informaron que el músico había atravesado un grave problema de salud en el pasado. En esa oportunidad, fue hospitalizado luego de sufrir una convulsión. No obstante, las autoridades no han vinculado oficialmente ese antecedente con el fallecimiento reciente, por lo que se espera el resultado de los estudios forenses.

¿Quién era John Forté?

John Forté nació en Nueva York y fue un artista y productor estadounidense que desarrolló una carrera ligada tanto a la interpretación como a la producción musical. Obtuvo reconocimiento por su participación en el grupo Refugee Camp All-Stars y por sus colaboraciones con otros artistas y agrupaciones de relevancia internacional.

Artículos relacionados

Fue nominado a un premio Grammy por su trabajo como productor del álbum “The Score”, uno de los proyectos discográficos más reconocidos vinculados a su trayectoria. A lo largo de los años, trabajó en diferentes géneros y participó en iniciativas musicales que ampliaron su perfil artístico.

Su último álbum, titulado Vessels, Angels & Ancestors, fue lanzado en 2021. Además de su producción musical, también era conocido por diversas presentaciones y colaboraciones en la industria.

En el año 2000, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Newark y acusado de posesión de c0caína líquida y tráfico de dr0gas. Posteriormente fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, la pena fue conmutada después de siete años por el entonces presidente George W. Bush.

El fallecimiento de John Forté a los 50 años cierra una trayectoria marcada por logros musicales. Las autoridades continuarán con la investigación para esclarecer oficialmente la causa de su muerte.

La causa de muerte de John Forté no ha sido revelada.
La causa de muerte de John Forté no ha sido revelada. (Foto Jamie McCarthy / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La carta que reconfortó a la hermana de Yeison Jiménez tras la partida del artista Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez recibe una conmovedora carta de condolencias, ¿qué dice?

La hermana de Yeison Jiménez compartió una carta redactada por un reconocido escritor, quien le dedicó un profundo mensaje.

Mamá de Yeison Jiménez conmueve. Yeison Jiménez

Mamá de Yeison Jiménez confesó que presintió la partida de su hijo a través de una canción

Mamá de Yeison Jiménez estremeció al contar que presentía la pérdida de un ser querido por medio de una canción.

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Sacerdote en el ojo del huracán tras comentario sobre la muerte de Yeison Jiménez: "¿qué se llevó?"

Recientemente, un sacerdote hizo una reflexión durante una eucaristía en la que habló sobre el fallecimiento del cantante de música popular.

Lo más superlike

Reconocida cantante sorprendió al dar el sí con su perro. Talento internacional

¡Se casó con su mascota! Reconocida cantante sorprendió al dar el sí con su perro

Famosa cantante celebró sus 50 años con boda simbólica con su perro, sorprendiendo a seguidores con íntima ceremonia.

Valentino Lázaro conmueve tras hablar de su pasado en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino Lázaro termina llorando tras intensa charla con Sara Uribe en La casa de los famosos

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo Yeison Jiménez

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27