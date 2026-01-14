¡Julio Iglesias enfrenta denuncias! Dos exempleadas lo acusan de comportamientos inapropiados

Autoridades españolas adelantan una investigación por denuncias de índole s3xual contra el cantante Julio Iglesias, presentadas por dos mujeres que trabajaron para él.

Los señalamientos fueron conocidos recientemente a través de medios de comunicación y han generado atención internacional debido a la trayectoria del artista y la gravedad de los relatos revelados.

¿Quiénes son las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias?

El cantante español fue denunciado por dos mujeres que trabajaron para él en distintos ámbitos laborales: una como empleada doméstica y otra como fisioterapeuta.

De acuerdo con sus testimonios, ambas afirmaron que durante el tiempo que estuvieron vinculadas laboralmente con el artista “normalizaron el abus0” y que, según ellas, se habría impuesto un ambiente hostil, amenazante y coercitivo en los espacios donde desarrollaban sus actividades.

Las acusaciones se hicieron públicas a través de medios como elDiario.es y la cadena Univisión, que divulgaron los testimonios.

Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias por comportamientos inapropiados. (Foto Ronaldo SCHEMIDT / AFP)

Según lo revelado, las mujeres sostienen que los hechos denunciados ocurrieron en el año 2021 mientras trabajaban para Julio Iglesias en una de las residencias del artista. En ese momento, de acuerdo con los reportes, el cantante tenía 77 años.

De acuerdo con la información difundida, la investigación periodística se desarrolló durante tres años e incluyó entrevistas con las denunciantes, así como la recolección de testimonios adicionales de extrabajadores y documentación relacionada con el caso. Los materiales recopilados buscan respaldar los relatos expuestos por las mujeres, quienes decidieron compartir lo ocurrido ante los medios manteniendo la reserva de su identidad.

Las denunciantes no revelaron sus nombres con el fin de proteger su seguridad y privacidad. Ambas aseguraron que fueron presionadas a mantener encuentros s3xuales con el cantante. Según sus versiones, eran llamadas con frecuencia a la habitación de Iglesias, lugar en el que, de acuerdo con lo relatado, habrían sido objeto de diferentes tipos de maltratos.

Además de los hechos narrados por la primera mujer, la segunda denunciante afirmó que también habría vivido encuentros en contra de su voluntad en la residencia del artista en Punta Cana. Según su relato, estos episodios estuvieron acompañados de humillaciones públicas, insultos y tratos intimidatorios que, según ella, afectaron su integridad emocional y su vida laboral.

¿Cuál fue la reacción de Julio Iglesias ante las denuncias en su contra?

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha emitido una declaración oficial directamente sobre las denuncias que se han hecho públicas. Sin embargo, la periodista española Paola García-Pelayo comentó en un programa de televisión cuál habría sido la primera reacción del cantante luego de conocerse la difusión de los señalamientos en medios nacionales e internacionales.

García-Pelayo afirmó que, de acuerdo con fuentes cercanas al entorno del artista, Julio Iglesias “por primera vez está preocupado”. Según la periodista, las personas consultadas le manifestaron que el cantante se encuentra inquieto por el impacto internacional que han tenido las informaciones, así como por las repercusiones sobre su imagen pública y su trayectoria artística.

La periodista aseguró que, en palabras de estos contactos, “es como si lo hubieran mat4do internacionalmente hablando, por su imagen”, haciendo referencia al efecto mediático que las denuncias han generado. Además, señaló que Julio Iglesias no pretende permanecer pasivo ante la situación y que ya ha puesto a trabajar a su equipo legal para enfrentar los señalamientos.

De acuerdo con García-Pelayo, el artista “tiene a sus abogados a por todas” y confía especialmente en uno de ellos para el manejo de este proceso. Asimismo, indicó que el cantante estaría atravesando un momento de preocupación mayor que en otras ocasiones, debido al alcance y la magnitud de la cobertura mediática que han tenido los testimonios difundidos recientemente.