Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Una reconocida actriz mexicana volvió a encender las alarmas tras denunciar públicamente que continúa recibiendo mensajes intimidantes dirigidos a sus hijos a través de redes sociales.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Aunque la intérprete suele manejar su vida privada con discreción, decidió nuevamente hacer visible la situación ante la falta de respuesta por parte de la plataforma digital donde se originan estos mensajes.

¿Quién es la actriz mexicana que denunció los mensajes intimidantes?

Ludwika Paleta, reconocida actriz de cine y televisión, compartió en sus historias de Instagram una captura de uno de los comentarios recibidos, evidenciando que este tipo de mensajes intimidantes no son un hecho aislado.

La actriz también dejó en evidencia la gravedad del contenido, al mostrar que el comentario hacía referencia a que ella no vería crecer a sus hijos, lo que encendió las alarmas y reforzó su decisión de hacerlo público.

Según explicó, se trata de un problema que se ha presentado durante varios años y que, pese a ser reportado en repetidas ocasiones, no ha tenido una solución concreta.

“¿Qué hacemos con esta pobre persona? Hace 10 años, más o menos, que me amenaza. Le daremos más publicidad o lo reporto por centésima vez?”, compartió en su cuenta.

La actriz expresó su molestia al señalar que ha bloqueado y denunciado múltiples veces al usuario responsable, sin obtener acciones efectivas por parte de la red social. Incluso pidió apoyo a sus seguidores para volver a bloquear la cuenta, evidenciando su frustración por la situación.

Ludwika Paleta volvió a denunciar que sigue recibiendo mensajes intimidantes dirigidos a sus hijos. (Foto Fabiano Silva / AFP)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio tras el homenaje de despedida en el Movistar Arena

¿Qué ha dicho Ludwika Paleta sobre los mensajes dirigidos a su familia?

Paleta aseguró que su decisión de hacer pública esta situación no busca generar polémica, sino alertar sobre un problema persistente que involucra directamente a sus hijos. En una denuncia anterior, realizada en 2025, la actriz ya había advertido que una persona anónima insistía en enviar mensajes intimidantes mediante la creación de distintos perfiles.

En su momento, Nicolás Haza, hijo mayor de la actriz, fue consultado sobre lo ocurrido y aseguró que, como figuras públicas, este tipo de situaciones suelen presentarse con frecuencia. No obstante, también señaló que cuando los mensajes se vuelven constantes, es necesario tomar medidas.

El joven actor y músico expresó que, aunque muchos comentarios extraños circulan a diario en redes sociales, lo importante es no normalizar conductas que se repiten y pueden llegar a ser preocupantes. Pese a todo, aseguró que su familia se mantiene tranquila.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz y cantante argentina anuncia que se casa y sorprende a sus fans

“Eso es normal, es normal que pasen ese tipo de cosas y más si eres alguien público, y creo que no hay que tomarlas ni muy enserio, pero si ya se vuelve un patrón o algo no muy a la ligera si ya es algo que se tiene que tomar acción, pero es parte de”, expresó el hijo de la actriz.

Ludwika Paleta reiteró que su intención al exponer el caso no es generar polémica, sino visibilizar un problema que, según ella, sigue sin recibir la atención necesaria por parte de las plataformas digitales.