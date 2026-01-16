Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz y cantante argentina anuncia que se casa y sorprende a sus fans

Una artista argentinasorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con su pareja, tras casi dos años de relación.

Reconocida actriz y cantante argentina anuncia que se casa
Reconocida actriz y cantante argentina anuncia que se casa y sorprende a sus fans. (Foto IA)

La vida personal de una de las artistas más queridas de Argentina volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales.

Con una publicación breve, directa y sin demasiadas explicaciones, una reconocida actriz y cantante confirmó que dará un nuevo paso en su relación sentimental, generando una ola inmediata de reacciones entre seguidores, colegas y medios.

La noticia se conoció a través de sus propias plataformas digitales, donde compartió imágenes que no dejaron lugar a dudas y que rápidamente se volvieron virales. Felicitaciones, mensajes de sorpresa y curiosidad por los detalles de la propuesta inundaron los comentarios.

¿Quién es la actriz y cantante argentina que se casa?

Se trata de Lali Espósito, una de las figuras más influyentes del entretenimiento argentino, con una carrera consolidada tanto en la actuación como en la música. La artista anunció que se casará con Pedro Rosemblat, comunicador y conductor, con quien mantiene una relación desde hace casi dos años.

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con Pedro Rosemblat.
Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con Pedro Rosemblat. (Foto David Becker / AFP)

Lali eligió una forma sencilla pero contundente para revelar la noticia. Junto a una serie de fotografías, escribió únicamente: “Nos casamos”, acompañando el mensaje con un emoji de anillo y un corazón.

De acuerdo con versiones difundidas en programas de entretenimiento argentinos, el anillo tendría un valor cercano a los 12 mil dólares y corresponde a un diseño conocido como Toi et Moi, una pieza elaborada en oro de 18 quilates con dos piedras protagonistas: un diamante de corte circular y una aguamarina de corte cuadrado, montadas de forma enfrentada sin tocarse, simbolizando la unión de dos personas.

La joya pertenece a una colección contemporánea realizada a pedido, lo que refuerza la idea de una propuesta pensada especialmente para la artista.

¿Cómo es la historia de amor de Lali y Pedro?

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se hizo pública en agosto de 2024, luego de varios meses de rumores y especulaciones. En ese momento, ambos confirmaron que su vínculo iba más allá de una amistad, aunque decidieron mantener un perfil relativamente bajo en comparación con otras relaciones mediáticas de la cantante.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado unida, compartiendo apariciones públicas puntuales y algunos momentos personales en redes sociales. Sin embargo, hasta hace poco, la posibilidad de un compromiso parecía lejana, incluso para la propia Lali.

En entrevistas pasadas, la artista había manifestado que no se veía casándose y que no era un objetivo dentro de sus planes de vida. En una charla en el programa Caja Negra, llegó a bromear sobre la idea de verse vestida de blanco, asegurando que no se identificaba con ese escenario. No obstante, también dejó claro que su postura podía cambiar si llegaba el momento adecuado.

Ese momento, al parecer, llegó ahora. Tras casi dos años de relación, la pareja decidió formalizar su vínculo y apostar por el matrimonio, sorprendiendo incluso a quienes seguían de cerca su historia.

Por ahora, Lali y Pedro no han revelado detalles sobre la fecha, el lugar ni el tipo de ceremonia que planean. Mientras tanto, la noticia ya se posiciona como uno de los anuncios sentimentales más comentados del año en el mundo del espectáculo argentino.

Lali Espósito lleva dos años de relación con su ahora prometido, Pedro Rosemblat.
Lali Espósito lleva dos años de relación con su ahora prometido, Pedro Rosemblat. (Foto IA)
