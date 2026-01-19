Exnovia de Christian Nodal revive su romance juvenil con fotos inéditas
Con el inicio de 2026, un trend en redes invita a recordar momentos de hace una década, y una expareja de Christian Nodal no pasó desapercibida.
Reconocida actriz mexicana denunció mensajes intimidantes dirigidos a sus hijos a través de redes sociales.
Una actriz y directora de doblaje falleció a los 94 años, dejando un legado clave en Dragon Ball y el anime latino.
Wendy Guevara se ha sincerado en medio de una rueda de prensa para revelar la enfermedad incurable que le han diagnosticado.
Participantes e internautas reaccionaron a la salida de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia.