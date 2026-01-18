Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Cortina dejó nominada a Mariana Zapata en La casa de los famosos, así reaccionó

Mariana Zapata reaccionó al saber que Luisa Cortina la dejó en placa de nominación en La casa de los famosos Colombia.

Luisa Cortina y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia
Luisa Cortina nominó a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora y modelo Luisa Cortina dejó en placa de nominación a la creadora de contenido Mariana Zapataen La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué dejó Luisa Cortina nominada a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Luisa Cortina obtuvo la menor votación por parte del público tras haber caído en placa de nominación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora estaba en placa junto a Nicolás Arrieta, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Yuli Ruiz y Lorena Altamirano.

luisa cortina se va de la casa de los famosos colombia

Durante el posicionamiento, Luisa Cortina recibió seis votos de sus compañeros que quería que se fueran de la competencia, entre ellas de Mariana Zapata, quien le dijo que sentía que ella quería estar "con Dios y con el diablo" y que debía elegir un equipo.

Tras reencontrarse con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, estos le preguntaron a quién dejaría en placa de nominación y ella señaló que a Mariana Zapata porque consideraba que no tuvo ninguna razón sólida para posicionarse ante ella; además de que la sorprendió bastante.

De igual manera, en el After con Karen Sevillano y Vicky Berrío, indicó que sentía que era la única "tibia" del juego.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata a la nominación de La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora Mariana Zapata vio su foto en la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia y al ver que Luisa Cortina la dejó en riesgo de salir de la competencia les señaló a sus compañeros que presentía que eso iba a ocurrir, pues sintió su mal mirada y su energía pesada cuando se le posicionó.

mariana zapata nominada por luisa cortina

Comentó que cree que decidió dejarle por haber sido la primera en habérsele posicionado y por lo que dijo, aunque destacó que otras compañeras le dijeron cosas más fuertes, pero aceptó la nominación y detalló que iba a dar lo mejor de ella para no salir el próximo domingo 25 de enero, donde conoceremos al segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia, que está dando tanto de qué hablar.

